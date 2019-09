Sale spesa per ricerca-sviluppo: + 2,7%

Nel 2017 laperdei settori istituzionali (imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit, università) è stimata quasi 28,3mld, in aumento del 2,7% sul 2016 e con incidenza sul Pil di 1,38%. Così l'Istat spiegando che il privato (imprese e non profit) spende in15,2mld di cui 14,8mld a carico delle imprese. Le università spendono 5,6mld, le istituzioni pubbliche 2,9 mld. In crescita lanei dati preliminari per il 2018 e nelle previsioni per il 2019.(Di lunedì 9 settembre 2019)