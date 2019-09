Ruba due astici vivi da un supermercato e le nasconde dentro i pantaloni | rischia la

Anziane narcotizzate e deRubate - allarme a Bologna : due episodi in pochi giorni : Sono almeno due gli episodi denunciati nei giorni scorsi a Bologna, ma il numero delle vittime potrebbe essere superiore. Una delle vittime ha ottantacinque anni: ricorda che una donna l’ha seguita in casa, poi quando si è risvegliata ha scoperto che dalla cassaforte erano spariti gioielli per 15000 euro.Continua a leggere

Compravano souvenir con carte di credito Rubate : due persone in manette : Roma – Un modus operandi collaudato quello adottato dai due cittadini romeni di 36 e 61 anni. Si introducevano, come dei normali turisti a Roma all’interno della basilica di San Pietro, poi individuate le potenziali vittime – mentre uno faceva da palo l’altro con destrezza rubava loro i portafogli. Bottini ingenti quelli ottenuti con i furti, i due infatti, oltre a denaro contante, acquistavano con le carte di credito ...

Scoperta centrale di pezzi di auto Rubate : in manette due pregiudicati : Maria Girardi Nonostante i moniti che fanno leva sulla morale, il mercato dell'autoricambio proveniente da mezzi rubati è una realtà dura a morire Nonostante gli accorati appelli che da più parti si levano per il rispetto della legalità, il mercato dell'autoricambio proveniente da mezzi rubati non solo è una realtà dura a morire, ma diviene sempre più redditizia. A poco o a nulla servono i moniti che fanno leva sulla morale. A ...

Usa - Ruba un’auto della polizia e si schianta contro un furgone : muoiono due bambini : Tragico incidente stradale a Dayton, nello Stato americano dell'Ohio. Un uomo, sospettato di accoltellamento, si è messo alla guida di una volante della polizia e ha ingaggiato un inseguimento con le altre vetture degli agenti. Durante la scorsa si è scontrato con un furgone sul quale viaggiavano diversi bambini...

Spray urticante al concerto di Salmo come a Corinaldo : Rubata una collanina - due giovani medicati : Spray urticante è stato spruzzato questa sera per un paio di volte tra il pubblico che assisteva al concerto di Salmo, a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia-Giulia, il quale per due volte ha...

Federico Fashion Style - Rolex Rubato a Milano : «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram - e cancella il post : Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: «Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini». Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il...

Eolie : 'Pirati' napoletani deRubano barca a vela a Stromboli - due denunciati : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - 'Pirati' napoletani a Stromboli, dove i Carabinieri hanno denunciato due persone per il furto su una barca a vela. A raccontare l'accaduto è oggi Franco Viviano su 'Il quotidiano del Sud'. "La sua “Favola”, il suo sogno di vivere in barca, navigando per il mondo, si so

Rubano materiale per realizzare raddoppio tratta ferroviaria : due arresti : Roma – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato due cittadini romani, un 54enne e un 23enne, entrambi senza occupazione e con precedenti, sorpresi a fare razzia di materiale e attrezzi, all’interno di un cantiere ferroviario in via Cesurni. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato i due uomini mentre stavano caricando su un furgone, a loro in uso, due carrucole metalliche con tiranti e ...

Rubati dipinti e sculture da Villa Livia : arrestati la custode - il marito e i due figli : Figurano la custode del Museo Villa Livia di Napoli, suo marito, e anche i due figli minori della coppia, tra i componenti la banda di ladri che, su commissione, hanno trafugato dal Museo diverse...