Fonte : repubblica

(Di lunedì 9 settembre 2019) Al termine di quattro giorni di requisitoria, i pm Ilaria Calò e Mario Palazzi hanno formulato le richieste ai giudici contestando omicidi, spaccio, estorsioni alla famiglia sinti del litoraleno

romasulweb : Roma, stangata al clan Spada: chiesti tre ergastoli per mafia - radugt : RT @FedeAngeli: Roma, chiesti tre ergastoli e 208 anni di condanna per mafia per il clan Spada di Ostia Con queste richieste della procura… - Stefaniaugo77 : RT @FedeAngeli: Roma, chiesti tre ergastoli e 208 anni di condanna per mafia per il clan Spada di Ostia Con queste richieste della procura… -