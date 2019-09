Roma Avviso pubblico per il servizio di bike sharing a flusso libero

Roma. Buoni Libro 2019/2020 : avviso per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado : Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha pubblicato l’avviso sulla distribuzione dei Buoni Libro per la gratuità totale o parziale

Roma. Trasporto individuale persone con disabilità : avviso per l’albo degli operatori : Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un Albo che includerà gli operatori abilitati all’erogazione

Allerta Caldo in Emilia-Romagna : nuovo avviso per “temperature estreme” : “Per la giornata odierna, giovedì 25 luglio e per la giornata di venerdì 26 luglio si prevedono temperature massime diffuse superiori a 37°C su tutte le aree di pianura ad esclusione della fascia costiera, mentre sulle provincie di Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara sono previsti valori attorno ai 38°C. Si segnala inoltre la possibilità di rovesci sparsi che potranno assumere anche carattere temporalesco“: la protezione civile ...

Roma. Albero di Natale piazza Venezia : avviso per la ricerca di sponsor tecnici : Pubblicato l’avviso per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale Albero di Natale in piazza

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...