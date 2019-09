Rita Ora ha parlato della sua sessualità fluida | “Non guardo il genere ma la persona”

Stefano Oradei a Storie Italiane : la sua verità su Veera e Osvaldo : Storie Italiane: Stefano Oradei rompe il silenzio dopo la fine della storia con Veera Kinnunen E’ stato uno dei gossip dell’estate 2019 quello relativo alla fine dell’amore tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, da anni nel cast fisso di Ballando con le stelle, dove proprio qualche tempo fa hanno avuto alcuni screzi per via della gelosia del primo dovuta al rapporto sempre più stretto tra la sua compagna e il concorrente a lei ...

Carolyn Smith morta?/ Dopo la bufala : 'Ora rispetto - non è guaRita ma sta bene' : Carolyn Smith Dopo la bufala che la voleva 'morta' ha chiesto rispetto in un post Instagram. Chiarezza anche sulle sue condizioni di salute.

Gordon Ramsey cocaina al ristorante - lo chef racconta la sua verità : “Per me è una questione molto personale” : “Qualsiasi chef o cameriere vi dirà che in tutti i ristoranti gira la cocaina, ma per me è una questione molto personale”. Esordisce così Gordon Ramsay, lo chef da 14 stelle Michelin tra i più celebri in tv, nel documentario che ha girato per raccontare e esplorare l’uso delle droghe, in particolare la cocaina, nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Un problema che lui conosce molto da vicini, dal momento che da anni si ...

Fioramonti : priorità chiudere precariato : 21.23 "Al primo Consiglio dei Ministri sono pronto a far ripartire il decreto Salva precari". Lo annuncia il neoministro dell'Istruzione Fioramonti. "Bisognerà investire di più. Mi aspetto che la Legge di Bilancio abbia una forte discontinuità rispetto al passato, che ci permetta di risolvere il problema del precariato", aggiunge.Il decreto approvato poco prima della crisi "presenta criticità.Va rimodulato per attivare il percorso di ...

Francesco Chiofalo racconta tutta la verità : “Ho smesso di lavorare” : La confessione di Francesco Chiofalo dopo la rottura con Antonella Fiordelisi: ha lasciato anche il lavoro da personal trainer Francesco Chiofalo è distrutto. Non riesce proprio ad andare avanti, dopo tutto quello che è accaduto con la fidanzata Antonella Fiordelisi: vorrebbe ricucire quanto prima il loro rapporto perché, a suo dire, sarebbero state dette troppe […] L'articolo Francesco Chiofalo racconta tutta la verità: “Ho smesso ...

Un concerto-tributo per Avicii a Stoccolma il 5 dicembre con Rita Ora - Adam Lambert e tanti altri : Diventa ufficiale il concerto-tributo per Avicii a Stoccolma il 5 dicembre, alla presenza di alcuni artisti che prenderanno parte alla serata con la quale si intende rendere omaggio al dj scomparso troppo giovane il 20 aprile del 2018. I biglietti sono in prevendita nei canali abilitati, con il ricavato che sarà devoluto alla Fondazione che porta il nome dell'artista e che è nata con l'intento di sensibilizzare al tema del benessere ...

Rousseau - mistero fitto : un'ora di Ritardo sui risultati. Sospetti e voci-choc dal quartier generale M5s : Il voto sulla piattaforma Rousseau si è chiuso alle 18. I grillini sono chiamati ad esprimersi sull'inciucio col Pd. Clima febbrile alla sede della Casaleggio Associati a Milano: i risultati erano previsti subito dopo le 18, una decina di minuti dopo lo stop al voto. E invece, dopo quasi un'ora di a

Figliomeni : ancora Ritardi su bilancio Ama - forse a ottobre : Roma – “Nella odierna commissione Trasparenza abbiamo ascoltato l’amministratore delegato di Ama Longoni e il direttore generale di Roma Capitale Giampaoletti dai quali abbiamo appreso che il bilancio dell’azienda dei rifiuti 2017 forse sara’ approvato dal Comune ad ottobre, a distanza di due anni, ma sul quale incidera’ la svalutazione del Centro Carni per oltre cento milioni di euro. Cio’ potrebbe ...

Crisi di governo - Sgarbi difende Salvini da critiche : 'Da lui atto di coraggio e verità' : Si è ormai entrati in una fase cruciale per capire se davvero Lega e Movimento Cinque Stelle riusciranno a dare vista destinata a supportare un nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte. Qualora venissero, perciò, scongiurate nuove elezioni, Matteo Salvini sarà chiamato a sedere sui banchi dell'opposizione: una prospettiva probabilmente inattesa di chi sembrava essere il padrone della scena politica italiana. Qualcuno ha ...

Mafia : Lupo (Pd) - 'omicidio Dalla Chiesa è ancora feRita profonda' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ciò che è accaduto il 3 settembre di 37 anni fa rappresenta ancora oggi una ferita profonda per la Sicilia e per il nostro Paese: Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un esemplare servitore dello Stato, fra i suoi molti meriti c’è sicuramente quello di avviato un percors

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - Ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Pronostici Serie A – Juve ancora favoRita - l’antagonista adesso è l’Inter : le quote di Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus, scendono le quotazioni del Napoli quale principale antagonista dei bianconeri nella lotta scudetto. Anche quest’anno sembra difficile poter scucire il tricolore dal petto dei Campioni d’Italia, che restano nettamente i favoriti secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1.45. Il Napoli scivola in terza posizione, a quota 6.00, e viene superato dall’Inter di Conte – a punteggio pieno ...

F1 in tv e streaming : orario gara GP Belgio 2019 - diretta e diffeRita su Sky e TV8. Il palinsesto : Mancano ormai meno di due ore al via del Gran Premio del Belgio 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Sulla storica pista di Spa-Francorchamps va in scena una gara molto attesa in seguito al risultato delle qualifiche che ha premiato le Ferrari con una prima fila tutta Rossa occupata da Charles Leclerc e Sebastian Vettel, anche se chiaramente non potrà essere una gara come tante altre dal punto di vista emotivo alla luce ...