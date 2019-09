Risultati Serie C | il Padova sbanca Modena e vola | le classifiche aggiornate FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019)C – LaC non si ferma nonostante la sosta per le nazionali. La terzaitaliana torna a regalare spettacolo. In programma la terza giornata dei gironi. Vittorie per Cesena e Pianese. Tre punti in trasferta anche per Catanzaro, Ternana e Bari, tris della Reggina al Bisceglie. Non si ferma il Monza che vince in trasferta anche il Como, per la squadra di Berlusconi punteggio pieno con 9 punti. Brutta sconfitta per il Catania che si ferma dopo due vittorie consecutive, fa festa il Potenza che vince davanti al pubblico amico con il punteggio di 2-0. IL PROGRAMMA COMPLETO GIRONE A SABATO 20:45 Novara-Lecco 3-0 DOMENICA 15:00 Giana Erminio-Pianese 0-4 Pontedera-Olbia 3-2 Pro Patria-Pergolettese 1-1 17:30 Alessandria-Renate 1-0 Como-Monza 0-1 Pistoiese-Gozzano 1-1 Pro Vercelli-AlbinoLeffe 1-0 Siena-Carrarese 2-1 CLASSIFICA Monza ...

