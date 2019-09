RISULTATI MONDIALI BASKET 2019 Sgambetto australiano alla Francia! | 2fase

Basket - Mondiali 2019 : RISULTATI e classifiche di oggi (9 settembre). La Repubblica Ceca perde con la Grecia ma va ai quarti di finale - ellenici eliminati. Vittoria degli USA : Nella decima giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate le ultime otto partite della seconda fase a gironi. C’era ancora da decidere la seconda qualificata per i quarti di finale nel gruppo K di Shenzhen, quello degli Stati Uniti, che avevano già staccato il biglietto e che hanno avuto oggi la meglio sul Brasile per 89-73. La sfida decisiva era quella tra Grecia e Repubblica Ceca ma malgrado sia stata la prima a imporsi per 84-77 ha ...

