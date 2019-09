Risolto il rompicapo matematico “del numero 42”

Fonte : wired

(Di lunedì 9 settembre 2019) (foto: Michelle Still Artist via Getty Images) Quali sono i tre numeri interi (non decimali) che elevati al cubo e sommati fra loro danno come risultato il42? Apparentemente potrebbe sembrare unsemplice e con ampia probabilità molti lettori ci si stanno già cimentando convinti di poterlo risolvere. In realtà non è così, perché le soluzioni a questo problema, formulato in questa forma nel 1954, sono state trovate soltanto oggi. E i numeri interi che soddisfano l’equazione non sono per niente banali, dato che hanno ben 17 cifre (circa 100 milioni di miliardi). Il risultato è pubblicato in un articolo sulla rivista Research in Number Theory, a firma deldell’università di Bristol Andrew Booker. Tutto fa capo alla cosiddetta equazione diofantea (o diofantina) che prende il nome dalgreco del 3° secolo Diofanto di Alessandria. ...

