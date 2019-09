Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Gli ultimi “avvistamenti” di, secondo classificato ad “Amici” nel 2017 e artista che ha venduto più dischi proprio in quell’anno, risalgono a qualche mese fa durante la promozione sudamericana, sull’onda del successo del duetto con la popolarissima band CNCO in “Dolor de Cabeza”. Poi il manager Francesco Facchinetti aveva rassicurato i fan italiani con un messaggio sui: “Italia, preparatevi perché il ragazzo dalle 320mila copie vendute, in 12 mesi, sta tornando”. In effetti sono state aperte già da diversi mesi le prevendite del tour che prenderà il via il 22 febbraio 2020. Insomma sembrava già tutto pronto per l’avvio della macchina promozionale per il mercato italiano con nuovo singolo e album. Ma all’improvviso due giorni fa suidisono scomparse tutte le foto, tranne un nuovo scatto in sala di incisione con la didascalia: “Finalmente sono tornato!”. ...

trash_italiano : Finita la pacchia: svelata l'identità del finto Riki Marcuzzo! - trash_italiano : Riki Marcuzzo sostituito da un sosia? - FQMagazineit : Riki Marcuzzo sostituito da un sosia: operazione social ispirata alla leggenda su Paul McCartney? I fan: “Ma tu chi… -