Riforma pensioni | Q100 si può modificare | il deputato Castelli mira a correzioni

Riforma pensioni - ipotesi restrizione uscita quota 100 : resta la Fornero - poche chance Q41 : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni anticipate a quota 100 e sulle possibili alternative di uscita dei lavoratori per il prossimo anno. Le ipotesi sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico, tuttavia, non sono al momento convergenti. Tanto è vero che, nella giornata di ieri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro in un'intervista al Corriere della Sera, ha escluso che le ...

Riforma pensioni & LAVORO/ Rdc - quota 100 e cuneo - le tre mine sul Conte 2 : RIFORMA PENSIONI. Ridimensionare Rdc e quota 100 sarà molto difficile, anzi le spese aumenteranno. E sul costo del LAVORO Pd e M5s hanno proposte diverse.

Riforma pensioni : si punta a modifiche su Q100 e sulla proroga dell'Opzione Donna : Il nuovo Governo giallo-rosso insediatosi da pochi giorni è già a lavoro sulle prossime misure che saranno introdotte nella nuova Legge di Stabilità. Come ormai noto, la Quota 100 subirà alcune modifiche sostanziali al fine di reperire le risorse necessarie da reinvestire in politiche per il welfare: si mira, infatti, all'estensione del regime sperimentale Donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019. Si punta all'estensione ...

Pensioni : si va verso una revisione di quota 100 - tramonta l'addio alla Riforma Fornero : Modificare la quota 100 e un allontanamento definitivo dall'idea di cancellare la legge Fornero, obiettivo della Lega Nord ma che Salvini non è riuscito a portare a termine. Sono queste le due linee di pensiero che il nuovo governo M5S-Pd avrebbe adottato sul fronte Pensioni, secondo quanto riportato dai giornalisti Marco Rogari e Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Di un restyling della pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi si era ...

Riforma pensioni e Conte Bis : assegni di garanzia - Q100 e OD le tematiche chiave : Con l'ufficializzazione del nuovo governo Conte bis si prepara alla ripartenza anche l'attività di governo e riprendono consistenza i numerosi dossier riguardanti la previdenza ed il welfare. Si tratta di tematiche importanti, ma soprattutto di provvedimenti sui quali sono rimaste in sospeso moltissime rivendicazioni che attendono risposte immediate, sia per la delicatezza della situazione quanto per la scadenza di alcune opzioni di flessibilità ...

Riforma pensioni : Q100 - per la Fornero deve restare in vigore : Si discute ancora sulle sorti della misura sbandierata dalla Lega. Dopo l'insediamento del nuovo Governo, infatti, sono molte le proposte in campo previdenziale ed in particolare, quella riguardanti la correzione della Quota 100. Stando alle recenti ipotesi avanzate dal Partito Democratico, infatti, il sistema delle quote entrato in vigore lo scorso primo gennaio, dovrebbe essere cancellato al fine di recuperare le risorse necessarie per ...

Pensioni ultime notizie : stop Quota 100 - la Riforma a partire dal 2021 : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100, la Riforma a partire dal 2021 In questi giorni ci si domanda che fine farà Quota 100. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio questo aspetto: con il nuovo governo M5S-PD, la misura di pensione anticipata voluta fortemente dalla Lega che consente l’uscita a 62 anni di età e 38 anni di contributi, resterà vigente? La risposta è ancora dubbia, ma il fatto che sulla bozza del programma di ...

Pensioni : Quota 100 - la Riforma potrebbe essere cancellata fra un anno : Come ormai noto, il Partito Democratico avrebbe preparato il suo programma di riforme in vista della riapertura del cantiere per la nuova Legge di Stabilità 2020. Nell'eventualità di un accordo governativo con il Movimento 5 Stelle infatti, sono allo studio diverse proposte riguardanti Quota 100 voluta dalla Lega. Tra i punti fondamentali del programma figura anche la revisione della misura bandiera del Governo giallo-verde, che potrebbe essere ...

Riforma pensioni - Quota 100 e RdC - Calenda : 'Negoziato finto' : Il nuovo governo giallo - rosso non si è ancora formato ufficialmente, ma già sono sorte accese polemiche sulle sfide che lo attendono e sui provvedimenti chiave che dovrebbe adottare. In questo senso nelle ultime ore sono arrivate nuove dichiarazioni dall'ex Ministro Carlo Calenda, fortemente critico sia in merito alle nuove pensioni anticipate tramite Quota 100 che rispetto alla realizzazione di un accordo tra le parti. Un esecutivo che ...

Pensioni - Brambilla su Riforma quota 100 : 'Uscita anticipata a 64 anni e 37 di contributi' : Arrivano i primi bilanci e le prime proposte di riforma delle Pensioni anticipate a quota 100 nell'ambito della discussione generatasi sul futuro della misura introdotta da Matteo Salvini e dal M5S in vista della formazione del nuovo Governo e della legge di Bilancio 2020. Secondo le stime, in tutto il 2019 le uscite di pensione con quota 100 saranno inferiori del 30 per cento rispetto alle aspettative iniziali, ma i dubbi maggiori sono dei ...

Riforma pensioni assente dal programma M5S-Pd : si fa largo l'ipotesi Ape dal 2022 : La Riforma pensioni è la grande assente dalle linee programmatiche del nuovo esecutivo giallorosso che sta per nascere, alla luce delle indiscrezioni dei principali quotidiani generalisti. A differenza del contratto di governo di 58 pagine firmato da M5S e Lega lo scorso anno, Pd e 5 Stelle hanno scelto un testo più snello che non supera le due pagine, lasciando al premier incaricato Giuseppe Conte il compito di approfondire il programma. Al ...

Pensioni ultime notizie : sindacati chiedono vera Riforma “paese affonda” : Pensioni ultime notizie: sindacati chiedono vera Riforma “paese affonda” La crisi di governo continua a far discutere e riguarda anche le Pensioni e il futuro delle nuove generazioni. Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano infatti le dichiarazioni non certo serene del segretario confederale Cgil, Nino Baseotto, rilasciate a RadioArticolo1. E che hanno al centro proprio la crisi di governo aperta dal ministro dell’Interno Matteo ...

Riforma PENSIONI/ Quota 100 - i numeri del flop sull'occupazione : Quota 100, la misura di RIFORMA PENSIONI del Governo, non contribuisce a creare più occupazione come si continua a ripetere

Riforma pensioni : Quota 100 non favorisce il ricambio generazionale : Quota 100 potrebbe rivelarsi una misura che non favorisce il cosiddetto ricambio generazionale. Sono queste le stime dei Consulenti del Lavoro sulla misura tanto voluta dalla Lega che consente l'uscita anticipata dal mondo lavorativo. Ogni dieci nuove uscite, infatti, solo tre riusciranno a trovare un'occupazione. ricambio generazionale sono nei settori specializzati Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", il vicepremier del ...