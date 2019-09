Reddito di cittadinanza e quota 100 | come cambiano le due misure col nuovo governo Conte

Napoli - Arturo dallo spaccio nelle Vele al Reddito di cittadinanza : «Vivo per strada tra mille difficoltà» : Sottoscala bui e maleodoranti in cui non entra mai la luce de sole. Un luogo angusto chiuso da un cancello a cui c?è sempre chi bussa. A qualsiasi ora del giorno e della notte. Continue...

Cosa ha detto De Luca a Cernobbio sul Reddito di cittadinanza e su Di Maio : "Il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha prodotto la quasi scomparsa del lavoro stagionale". È un De Luca in grande forma, quello che parla al Forum Ambrosetti. Niente peli sulla lingua, il suo format è noto, pace se i Cinquestelle oggi sono alleati di governo del Partito democratico. Attacca il ...

Reddito di cittadinanza - con la chiamata dei Centri per l'Impiego inizia la fase 2 : Dallo scorso 2 settembre tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono ufficialmente chiamati a gestire la cosiddetta fase 2 che prevede, con la chiamata dei Centri per l'Impiego o dei Comuni, la sottoscrizione, rispettivamente, del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale. Ci sono però dei casi di esclusione e di esonero, dalla stipula del Patto per il Lavoro, che meritano attenzione. Vediamo quali sono nell'ambito di una ...

Il Reddito di cittadinanza vuole prendere troppi piccioni con una fava. E rischia di non ottenere niente : Uno dei limiti del reddito di cittadinanza, come abbiamo già notato in un precedente editoriale, è che vuole prendere troppi piccioni con una fava. Questo è un errore, poiché mentre si raggiunge un obiettivo (la lotta alla povertà) si rischia di mandare all’aria l’altro (la lotta alla disoccupazione). Facciamo qualche esempio concreto. Per combattere la povertà, non è detto che sia opportuno dare un reddito di cittadinanza pari proprio alla ...

Napoli - Reddito di cittadinanza spinge a lavorare in nero : il monito del noto pasticcere : In base ai recenti dati Inps, la Campania è la regione italiana dove sono state presentate il maggior numero di domande per il reddito di cittadinanza. Fin qui non c'è nulla di particolare. Tutto era normale anche per il noto pasticcere Salvatore Capparelli che, però, al rientro dalle ferie ha dovuto fare i conti con un'amara realtà: la riduzione del personale. In sostanza, gran parte dei suoi dipendenti, pur di incassare il reddito di ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano - Fraccaro “non si toccano” : Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano, Fraccaro “non si toccano” Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano o sono ancora in bilico? Il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro conferma la loro sussistenza anche nell’anno a venire. L’esponente M5S assicura anche sul nuovo governo, garantendo che durerà 4 anni, a patto che ci siano le condizioni necessarie per poter continuare a lavorare ...

"Reddito di Cittadinanza e quota 100 non si toccano" - garantisce Fraccaro : “La legge di Bilancio sarà il nostro banco di prova, servirà un confronto franco con l'Ue». Sarà questa la priorità e anche il punto di tenuta del governo Conte bis o Conte 2 che dir si voglia. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, assurto ora al ruolo che è stato - nel precedente esecutivo – del leghista Giancarlo Giorgetti, di sottosegretario alla Presidenza del ...

Reddito di cittadinanza Fase 2 : convocazioni settembre - patto e offerte di lavoro : Partita la Fase 2 del Reddito di cittadinanza. Sono scattate infatti, da lunedì 2 settembre, le prime convocazioni di coloro che beneficiano del sussidio e dovranno ora iniziare un percorso di riqualificazione professionale finalizzato all’ottenimento di un impiego. Finora sono 704.595 coloro che hanno sottoscritto il patto per il lavoro e hanno ricevuto la chiamata da parte dei Centri per l’impiego, la maggior parte di questi residenti al ...

Flat tax - Reddito di cittadinanza e aumento Iva - cosa cambia col Conte Bis : Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva, cosa cambia col Conte Bis Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva? La linea del nuovo governo sarà ispirata ai 26 punti del programma fissati e condivisi tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Gli stessi sono stati resi pubblici tramite ilblogdellestelle.it nel giorno della votazione da parte delle base dei 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ...

Reddito di cittadinanza - "così non va" : chi (e perché) ha chiesto una verifica : Maurizio Landini, segretario Cgil, non fa sconti al nuovo governo: chiede una verifica sul Reddito di cittadinanza "perché...

Chi è Nunzia Catalfo - ministra del Lavoro e 'madrina' del Reddito di cittadinanza : La Cinquestelle Nunzia Catalfo è la nuova ministra del Lavoro, nonché prima firmataria della proposta di legge sul reddito di cittadinanza nel 2013 e sul salario minimo nella scorsa legislatura. Nata a Catania nel 1967, da sempre è stata attenta ai temi sociali. Orientatore e selezionatore del personale, per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento in collaborazione con i centri per ...

Reddito di cittadinanza - via ai controlli a 360 gradi : chi finisce nel mirino della Finanza : Guerra aperta ai furbetti del Reddito di cittadinanza, con una strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi...