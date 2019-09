Rave party senza autorizzazione in pineta | 52 denunce

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma – Ieri mattina i Carabinieri della stazione di Nettuno e quelli di Anzio, con l’ausilio della Polizia, hanno scoperto e bloccato un, identificando e denunciando 52 persone per invasione di terreni. La festa abusiva era stata organizzata presso la‘La Campana’ a Nettuno, in via Selciatella. I partecipanti, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni, all’arrivo dei militari hanno abbandonato l’areaopporre resistenza. L'articoloin: 52proviene da RomaDailyNews.

