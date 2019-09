Porta a Porta | la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Immobile : “Era un peso non segnare con l’Italia”. Donnarumma : “L’imPortante era vincere” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ARMANDO IZZO: “Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perché il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento. Abbiamo fatto un’ottima gara, loro sono una squadra tosta: siamo stati molto bravi a non farli ripartire. Il mister tratta ...

Finlandia-Italia 1-2 Diretta Jorginho Porta avanti gli azzurri su rigore : 87? Cambio per la Finlandia: Kauko entra al posto di Schuller 86? Tiro alto di Pellegrini 82? Cambio per la Finlandia: Dentro Soiri, fuori Granlund 81? Belotti...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le turche reagiscono e Portano il match al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 ERDEEEEEEEM!!!! SARA’ tie-break!!!! 22-24 Karakurt!!!! In diagonale! 22-23 Ognjenovic salva le sue con un gran muro. 21-23 Boskovic murata!!!!! Baladina è insuperabile! 21-22 Incredibile Yilmaz in diagonale!!!! Terzic chiama l’ultimo time out. 21-21 Boskovic out! Il challenge conferma che non c’è stato tocco a muro. 21-20 Mani fuori di Erdem! match meraviglioso! 21-19 ...

Scampia - trovato un cadavere nel Portabagagli di un'auto : Gargiulo nel 2012 era l'obiettivo dell'agguato che costò la vita all'innocente Lino Romano. Indaga la Dda

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba al matrimonio del Portavoce del ministro : gli scatti nella tenuta sul lago di Bracciano : Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sua fidanzata Virginia Saba sono stati tra gli ospiti del matrimonio del portavoce del Agusto Rubei. Il comunicatore politico e l’architetta Laura Criscuolo si sono sposati in una tenuta del XVIII secolo sul lago di Bracciano, con una cerimonia celebrata proprio nella cappella privata alla santissima Madonna del Rosario. Non si tratta del Castello di Bracciano, dove celebrarono il loro ...

Formula 1 : Leclerc Porta la Ferrari alla vittoria a Monza dopo 9 anni : La Ferrari torna a vincere ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le serbe vincono il secondo set e si Portano sul 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Ylmaz attacca fuori. La Serbia conquista il secondo set e si porta sul 1-1!!! 24-21 Servizio out di pochissimo di Erdem. Tre set point per le serbe. 23-21 Black out Serbia. Ylmaz colpisce ancora e il pubblico va in visibilio. Terzic chiama nuovamente il time out. 23-20 Attacco lungo di Ylmaz, l’arbitro assegna il punto alla Turchia e il challenge conferma che c’è il tocco a ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le turche Portano a casa il primo set. Le serbe iniziano la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-14 Mihajlovic devastante dalla seconda linea. 19-14 Invasione a muro delle turche. 18-14 Ottimo mani fuori di Baladin. 18-13 Mina Popovic devastante con il suo primo tempo. 17-13 Terzo errore consecutivo al servizio questa volta è Mihajlovic a regalare il punto alle avversarie. 17-12 Aydemir Akyol ricambia il favore. 16-12 Errore al servizio di Ognjenovic. 16-11 Bruttissima ricezione serba, ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le turche Portano a casa il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Popovic chiude la porta al muro e rispedisce nel campo turco il pallone. SI RIPARTE! Turchia al servizio 21-25 Pessimo servizio di Mihajlovic, primo set alla Turchia. 21-24 Baladin serve lungo. 20-24 Ancora Erdem Dundar a muro!!!! 20-23 Punto fantastico!!!! Difese incredibili, la Serbia ha ricostruito per tre volte ma Baladin a muro ha spento le velleità delle regazze di Terzic. 20-22 ...

F1 - GP Italia 2019 : il duello corpo a corpo tra Leclerc e Hamilton. Contatto al limite del regolamento - il monegasco ha chiuso la Porta : Il Gran Premio d’Italia 2019 ha regalato grandissimo spettacolo dalla partenza alla bandiera a scacchi ai tifosi presenti sugli spalti del circuito di Monza ed è stato caratterizzato principalmente dal duello ravvicinato per la vittoria tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il rookie della Ferrari ed il cinque volte campione iridato della Mercedes si sono dati battaglia sin dai primi metri della gara con il monegasco sempre impegnato a ...

Meghan Markle a New York - haters scatenati : «Ha snobbato la regina per Portare male a Serena Williams» : Meghan Markle e il principe Harry disertano un invito ufficiale della regina Elisabetta e finiscono nel mirino degli haters. A farne le spese è soprattutto la discussa duchessa di Sussex, che aveva declinato l’invito della sovrana nel castello di Balmoral con una scusa ufficiale smentita poi dai fatti. Harry e Meghan Markle avevano già informato la regina Elisabetta di non poter essere presenti a Balmoral, in Scozia, per via di Archie: ...

Michelle Hunziker - al Festival di Venezia per un motivo molto imPortante : Michelle Hunziker, ecco perché ha partecipato al Festival del Cinema Di Venezia No Michelle Hunziker non ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia solo per sfilare sul red carpet. Lei alla famosa Mostra cinematografica ci è andata per ben altro, per un motivo assai importante. Affiancata dall’avvocato Giulia Bongiorno, la showgirl svizzera è sbarcata […] L'articolo Michelle Hunziker, al Festival di Venezia per un motivo molto ...