Polonia condanna aggressione antisemita

Il ministero degli Esteri dellahato la violentasubita da quattro studenti universitari israeliani, in visita a Varsavia, dopo le critiche piovute sulla leadership polacca per non denunciare abbastanza l'antisemitismo nel Paese. I ragazzi hanno detto di essere stati aggrediti all'uscita da un locale notturno da sconosciuti che hanno gridato offese contro Israele. Secondo la loro testimonianza, gli assalitori erano un "gruppo di arabi".(Di lunedì 9 settembre 2019)