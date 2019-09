Pescara | falso allarme per tre presunti ordigni nucleari alla stazione centrale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Si sono vissuti momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a, dove intorno alle ore 13:00 è stata ricevuta una chiamata anonima che segnalava la presenza di ben trepresso la. Fortunatamente si è trattato di un, ma sul posto si sono recate immediatamente le Forze dell'Ordine e il nucleo artificieri dei Vigili del Fuoco. L'intera zona dello scalo ferroviario è stata transennata per motivi di sicurezza. Le autorità hanno quindi provveduto a controllare prima di tutto se nell'aria vi fossero tracce di radioattività. Il tutto è risultato negativo: dopo aver appurato l'assenza di, i militari sono entrati all'interno dellaper vedere se ci fossero eventuali pacchi abbandonati o valige sospette. Treni in tilt fino al Salento Tutto ciò si è tramutato in forti disagicircolazione dei treni su tutta la dorsale ...

