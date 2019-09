Per errore gli accreditano 120mila dollari | spendono tutto e finiscono nei guai

Mondiali Basket 2019 – Che beffa Per la Lituania! La Fiba riconosce l’errore arbitrale - ma il risultato ormai non cambia : Clamoroso ai Mondiali di Basket 2019: la Fiba riconosce un errore arbitrale ai danni della Lituania, ma il risultato non cambia Continua lo spettacolo dei Mondiali di Basket 2019, anche senza gli azzurri in campo tanti sono i motivi per continuare a seguire la rassegna iridata, nella quale non mancano le polemiche. Nella sfida di sabato a Nanchino tra Francia e Lituania, la squadra transalpina ha beneficiato di un errore arbitrale nei ...

Uragano Dorian - storie di terrore e disPerazione dalle Bahamas : uomo cieco scappa dalla tempesta - il figlio disabile sulle spalle [GALLERY] : L’Uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019 : Azzurri - niente ottavi (Per ora). Sfortuna e qualche errore di troppo fermano le coppie italiane : Non si chiude bene la prima giornata di gare delle World Tour Finals per l’ItalBeach che oggi dovrà affrontare tutte sfide decisive per restare nel torneo del Foro Italico. Quella vista ieri sera non è stata certo la miglior versione di Lupo/Nicolai che sono usciti sconfitti 2-1 dagli statunitensi Crabb/Gibb nella finale del girone e dunque saranno costretti a passare dai sedicesimi di finale oggi. La coppia azzurra si è fatta rimontare e ...

Terrore in autostrada : camion Perde una ruspa e schiaccia un pick up : L'inverosimile e stranissimo sinistro lungo l’A8, all’altezza della diramazione verso l’A4, in direzione Venezia. Per fortuna nessuna vittima e qualche lieve ferita per il conducente dell'auto. Il camion perde il carico e la ruspa che trasportava si ribalta sopra un pick up che transitava proprio in quel momento, schiacciandolo. Il grosso mezzo ha praticamente distrutto la vettura e la scena che si è presentata dinanzi agli occhi dei vigili del ...

Il nuovo Splinter Cell sempre più vicino? GameStop potrebbe aver svelato Per errore il gioco : Per un franchise che dovrebbe concentrarsi sulla furtività e lo stealth, Ubisoft non sta facendo un ottimo lavoro nel mantenere nascosta la potenziale esistenza di un nuovo Splinter Cell.L'aggiunta più recente a mesi di voci proviene dall'utente Reddit Drunk_Uncle_Pete, che ha notato un paio di occhiali replica di Splinter Cell disponibili per l'acquisto sul sito Web di GameStop. Mentre gli occhiali per la visione notturna sono abbastanza belli ...

Grande Fratello Vip - terrore Per Ivana Mrazova : "Devo oPerarmi - inevitabile". Cosa la ha colpita : Sono ormai giorni che l'ex gieffina Ivana Mrazova si trova nella sua città d'origine in Repubblica Ceca. Eppure la permanenza della 27enne si sta procrastinando più del normale, tanto che molti follower hanno sospettato che questo possa essere dovuta ad una crisi con il fidanzato Luca Onestini, cono

Terrore Per lo sportivo Wynand de Jager : la figlioletta rapita e poi ritrovata in strada : Ore di paura per il pilota di motoscafi offshore F1 Wynand de Jager. La figlioletta di sei anni è stata strappata dalle braccia della madre fuori dalla sua scuola nella periferia di Johannesburg, in Sudafrica. Dopo 19 ore di ricerca, i rapinatori l'hanno abbandonata sul ciglio di una strada. Sta bene.

Samara Morgan avvistata a Palermo e Monreale - terrore Per le strade : È psicosi Samara in Sicilia. Il fenomeno interessa mezza Italia ed è giunto anche in Sicilia. Tutti vogliono vedere Samara Morgan e si moltiplicano gli avvistamenti da Palermo a Catania. Ultimo avvistamento a Monreale. Arriva in piana notte e vaga per le strade. Vestita con una camicia da notte bianca e capelli lunghi che coprono il viso, Samara terrorizza la gente. Si tratta della protagonista del film horror “The Ring”. Nel ...

Il calo dello spread è un affare Per il "no-euro" Borghi : guadagno del 25% sui Btp grazie all'errore di Salvini : Un guadagno del 25% del suo investimento in Btp, grazie alla scommessa sbagliata di Matteo Salvini sulle “elezioni subito”, dopo l’apertura della crisi di governo. È quanto ha portato a casa Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, noto per essere un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Come riportato da Bloomberg e messo in evidenza ...

Giuseppe Conte - "il suo terrore segreto". Perché il governo nasce già in crisi : Da premier passacarte di Salvini e Di Maio a leader politico. La scommessa di Giuseppe Conte è tutta qui, e per questo in fondo ha accettato di fare il bis, sfidando il legittimo sospetto di trasformismo. A destra, come sottolinea il Corriere della Sera, già l'hanno bollato come regista del "nuovo

Spagna - sindrome da 'lupo mannaro' Per 17 bambini : errore nella composizione di un farmaco : Uno sbaglio nell'etichettatura dei farmaci e una mescolanza pericolosa di principi attivi per un errore interno all'azienda produttrice. Secondo la spiegazione fornita dal Ministero della Salute, un errore ha trasformato 17 bambini spagnoli in "lupi mannari". Non è una favola nera o la sceneggiatura di un film horror, ma il resoconto di un disguido farmacologico forse senza precedenti nella storia umana. Un caso di cui dà notizia la stampa ...

Giuseppi - Mentana scherza sull’errore di Trump : «Gli americani primi Per incapacità…» : Maratona Mentana «Giuseppi». L’endorsement (con strafalcione) di Donald Trump per il premier dimissionario Conte ha trovato eco negli studi della Maratona Mentana, dove è diventato occasione di ironie. Il direttore del TgLa7, visibilmente ringalluzzito dalla crisi di governo, ha letto in diretta il Tweet del Presidente americano, scherzando sul suo errore di trascrizione del nome di Conte, ribattezzato “Giuseppi”. “Dopo i ...

Terrore ad alta quota : atterraggio d'emergenza Per il volo Sharm-Napoli - 122 italiani a bordo : Un aereo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto del Cairo dopo essere partito da...

Si addormenta sul materassino e si risveglia a largo - terrore Per una bambina nel Palermitano : Una bambina si addormenta sul materassino spinta dalla deriva e viene recuperata a circa due miglia. La vicenda è accaduta questa mattina in provincia di Palermo, nel mare di Trabia. Come riporta La Voce di Bagheria, sono stati veri momenti di terrore per una bambina di 13 anni che si è ritrovata a largo, distante dalla costa, dopo essersi addormentata sopra un materassino. La piccola è stata recuperata a largo della costa di Trabia, nella ...