Pensioni | il nuovo governo mette le mani su Quota 100 | a quanti anni ci faranno andare in

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...

Pensioni : l'Ape Sociale potrebbe sostituire Q100 con il nuovo governo : Riferendosi all'allargamento dei lavori e gravosi, la responsabile del welfare per il Partito Democratico Luisa Gnecchi, in vista delle nuove consultazioni che si terranno nella giornata di domani che dovrebbero portare alla formazione di un nuovo governo , ha dichiarato che si tratta di "Un intervento quest'ultimo che potrebbe prendere forma sulla base delle indicazioni dell'apposita Commissione tecnico-scientifica previsto dall'ultimo governo ...

Pensioni ultima ora : nuovo servizio CIP Inps - come funziona. La circolare : Pensioni ultima ora: nuovo servizio CIP Inps, come funziona. La circolare Pensioni ultima ora: in linea con gli impegni degli ultimi anni l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ora guidato da Pasquale Tridico, continua a mettere a disposizione degli utenti strumenti per facilitare la consultazione dei dati lavorativi ai fini previdenziali. Pensioni ultima ora, CIP: cosa potranno consultare i lavoratori dipendenti del settore ...