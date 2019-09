Pensiero del giorno – Leggerezza

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Penso che, se riuscissimo ad alleggerire i nostri pensieri, il mondo sarebbe migliore. La mattina dovemmo alzarci con il sorriso sulle labbra e continuare le attività della giornata tenendo presente gli aspetti positivi di ogni situazione. Infine, ringraziare e provare gratitudine. Non è facile per me come per tutti, ovviamente. Siamo stati abituati da varie parti in causa a vedere il lato negativo delle cose, a lamentarci, a volere sempre qualcosa di diverso e non pensiamo a ‘cogliere l’attimo’ ovvero a vivere secondo la locuzione latina ‘hic et nunc’ (qui e ora). E’ accertato che l’universo rimanda le impressioni che ci muovono e, se sono negative, s’innesca una spirale senza fine di sfiducia e di pessimismo. Rifletto che, se così stanno le cose, la svolta decisiva è cambiare l’atteggiamento verso l’esterno cioè agire in un’atmosfera di ottimismo perché lo specchio dell’universo mi ...

