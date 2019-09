Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino | 12 feriti per turbolenze

Auto guasta - Elisabetta Gregoraci rimane a piedi : Che Paura ferma di notte sulla statale : notte movimentata per Elisabetta Gregoraci che, questa notte, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. La popolare conduttrice stava rientrando da Castel di Sangro dopo una serata di lavoro. sulla strada di ritorno verso Roma, però, l'Auto sulla quale si trovava ha avuto un guasto e si è fermata. Un momento di preoccupazione e spavento che la Gregoraci ha raccontato nelle storie del suo profilo Instagram. "Io amo profondamente il mio ...

Napoli - una nube nelle stanze : rogo sulla tettoia dell'ospedale San Paolo e Paura : paura all'ospedale San Paolo dove le stanze dei degenti sono state invase da una nube densa e scura. Il fumo è stato provocato dalle fiamme che hanno divampato sulla tettoia del secondo...

Terremoto in Calabria - Paura a Cosenza e Rende per una scossa sulla Catena Costiera [MAPPE e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto “ballare” decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino, ...

Eruzione a Stromboli - nuove esplosioni : torna la Paura sull'isola. FOTO : Eruzione a Stromboli, nuove esplosioni: torna la paura sull'isola. FOTO La replica dei fenomeni sta cominciando a destare preoccupazione anche tra chi è abituato a convivere col vulcano. Secondo la sala operativa della Protezione Civile regionale, non si segnalano danni e la situazione viene definita "sotto ...

Usa - l’uragano Dorian punta sulla Florida e fa Paura : “Mettetevi al sicuro” : L'uragano Dorian dovrebbe raggiungere la costa della Florida tra sabato e domenica con forza 4. Emergenza massima è stata dichiarata in tutte le contee dello stato. La popolazione ha preso d’assalto supermercati e stazioni di servizio, Trump ha annullato visita in Europa e avverte: "Mettetevi al sicuro".Continua a leggere

Notte di Paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli, dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni, dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti. Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti; meno ...

Paura a Stromboli - erutta il vulcano e piovono lapilli incandescenti sulla parte abitata : Una forte esplosione dopo mezzogiorno, alcuni turisti si sono rifugiati in chiesa. L’Osservatorio dell’Ingv: «Dopo il 3 luglio il vulcano è rimasto instabile»

Consultazioni : Zingaretti - ‘sconfiggere Paura con speranza - opporre concordia a odio’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “è l’Italia bella a cui noi vogliamo dare voce. L’Italia bella che sconfigge la paura con la speranza, il rancore con la comprensione e sa opporre all’odio la concordia e la condivisione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti dopo le Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Zingaretti, ‘sconfiggere paura con speranza, opporre concordia a odio’ sembra essere il ...

Stromboli - Paura sull'isola per una nuova fortissima esplosione. L'esperto : "Rischio tsunami" : Dalla Sicilia arrivano immagini impressionanti. Lo Stromboli, il vulcano situato nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie, ha eruttato poco dopo mezzogiorno. I testimoni raccontano che l'esplosione, che ha rilasciato cadere sabbia e cenere, oltre ad altri materiali vulcanici, è stata preceduta

Egitto - Paura sul volo Sharm-Napoli : charter atterra al Cairo per un guasto tecnico. A bordo 122 italiani - nessun ferito : atterraggio di emergenza al Cairo per un volo charter con 122 italiani a bordo. Il boing 737 della compagnia egiziana Amc Airlines era partito da Sharm el Sheik, diretto all’aeroporto Capodichino di Napoli, dove era atteso per le 14.30. L’aereo è stato però costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto tecnico. L’avviso alla torre di controllo del Cairo è arrivato pochi minuti dopo il decollo. L’allarme sarebbe scattato ...

E ora il M5S ha Paura di votare con Rousseau sul governo con i dem : La base scatenata contro il Pd. Favorevoli al voto i big ostili al governo, da Bugani a Taverna. Il nodo Conte: solo con lui premier si ha la speranza di ottenere il via libera

Terremoto a Roma - Paura sulla costa da Ostia a Ladispoli [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa al largo della costa di Roma. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 20.04. L’epicentro è stato localizzato nel Tirreno Centrale, in mare al largo di Roma, mentre l’ipocentro a 22.8 Km di profondità. La scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione, da Ostia e Ladispoli. Tanta la paura, ma per fortuna non si registrano danni. Seguiranno aggiornamenti ...

Meteoriti in cielo - spettacolo e Paura : ?ma non ci cadranno sulla testa : Il cielo si illumina a giorno per un attimo, passa una palla di fuoco di colore che può andare dal bianco o il verde, a