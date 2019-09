Partite e serie tv trasmesse illegalmente | bloccati 114 siti web

Brescia : Gdf blocca 114 siti pirata per Partite e serie tv : Milano, 9 set. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Brescia ha individuato e bloccato 114 siti internet che offrivano, in diretta e illegalmente, eventi sportivi, film e serie tv coperti dal diritto d’autore. L’operazione è stata sviluppata dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia con il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di Roma e coordinata dalla procura di ...

Brescia : Gdf blocca 114 siti pirata per Partite e serie tv : Milano, 9 set. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Brescia ha individuato e bloccato 114 siti internet che offrivano, in diretta e illegalmente, eventi sportivi, film e serie tv coperti dal diritto d’autore. L’operazione è stata sviluppata dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia con il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di Roma e coordinata dalla procura di ...

"Ma la danno su Sky o Dazn?" : dove vedere tutte le Partite della Serie A 2019-2020 : La Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20...

Serie A 2019-20 - palinsesto Partite Sky + DAZN dalla 3a alla 16a giornata : Serie A TIM 2019/2020 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE 3ª giornata ANDATA 14/09/2019 Sabato 15.00 FIORENTINA - JUVENTUS SKY 14/09/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA SKY 14/09/2019 Sabato 20.45 INTER - UDINESE DAZN 15/09/2019 Domenica 12.30 GENOA – ATALANTA DAZN 15/09/2019 Domenica 15.00 BRESCIA – BOLOGNA SKY 15/09/2019 Domenica 15.00 PARMA – CAGLIARI DAZN 15/09/2019 Domenica 15.00 SPAL – LAZIO...

Serie B Streaming : come vedere le Partite : Volete seguire la vostra squadra del cuore di Serie B guardando i vari match della stagione 2019/2020 ma non sapete quale soluzione seguire? In questo articolo vi spiegheremo come vedere le partite della Serie B leggi di più...

Serie C Streaming : come vedere le Partite : In questa guida vi parleremo di come vedere le partite di Serie C Streaming scoprendo tutte le principali soluzioni adoperate dai pirati per guardare gratis gli eventi ma anche i metodi legali che vi permetteranno sicuramente leggi di più...

Serie A streaming : come vedere le Partite : Volete seguire la vostra squadra del cuore? In questo post scopriremo insieme tutti i metodi legali e quelli utilizzati dai pirati per vedere le partite della Serie A streaming da qualunque dispositivo. Prima di entrare leggi di più...

Serie A - le formazioni ufficiali delle 6 Partite in programma : Le formazioni ufficiali dei sei match di Serie A. CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri. INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. TORINO (3-5-2): Sirigu; ...

Serie A - le Partite della seconda giornata e dove vederle : Il derby di Roma in casa della Lazio si è concluso in parità, alle 20.45 si giocano tutte le altre partite

RISULTATI SERIE B/ Classifica e diretta gol live : Partite al via - si gioca! : RISULTATI SERIE B: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, posticipi della 2giornata. Occhio ai canarini di Nesta.

RISULTATI SERIE C - CLASSIFICHE/ Diretta gol live score : prime Partite al via! : RISULTATI SERIE C: la Diretta gol live score e la classifica aggiornata dei gironi A, B, C alla 2giornata. Focus sul Monza, una delle squadre favorite.

Rivoluzione Sky : dal 20 settembre attivo il canale DAZN per tutte le Partite di Serie A : Tutta la Serie A su Sky attraverso un nuovo canale: è arrivata da poche ore l'ufficialità dell'accordo tra la rete satellitare e DAZN, il servizio di streaming online arrivato l'anno scorso in Italia che deteneva l'esclusiva di tre partite del massimo campionato nazionale per ognuna delle 38 giornate, più la Serie B e altre competizioni straniere come la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e la FA Cup anglosassone. DAZN entra in Sky e nasce il ...

Serie A oggi - calendario e orari delle Partite. Come vederle in tv e streaming su SKY e DAZN : il programma del 1° settembre : La seconda giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, si completerà oggi, domenica 1 settembre. La seconda tornata del massimo campionato italiano vedrà infatti alle ore 18.00 il derby di Roma, con tutte le altre gare programmate alle 20.45. Saranno dunque sei le partite che si giocheranno in contemporanea. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della seconda giornata della Serie A ...

Le Partite della seconda giornata di Serie A e dove vederle : Negli anticipi di sabato il Milan ha vinto contro il Brescia e la Juventus ha battuto il Napoli nei minuti di recupero, oggi si inizia con il derby di Roma alle 18