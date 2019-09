Parkinson | la stimolazione cerebrale profonda riduce le complicanze a lungo termine

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sono stati pubblicati su The Journal of Neurological Sciences i risultati di uno studio coordinato dal Centro “Aldo Ravelli” per le Neurotecnologie e le Terapie Neurologiche Innovative dell’Università Statale di Milano presso l’Ospedale Universitario San Paolo di Milano, col supporto del Ministero della Salute. Lo studio, condotto in collaborazione con alcuni dei più prestigiosi Enti di ricerca italiani fra i quali la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha valutato gli effetti adella(meglio nota come Deep Brain Stimulation o DBS) nei pazienti affetti da malattia di. L’aspetto originale dello studio è che, per la prima volta, la ricerca è stata mirata alla valutazione dell’effetto adella DBS sufrequenti ed invalidanti della ...

