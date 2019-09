Papilloma Virus | in farmacia il primo test al mondo per la diagnosi

Papilloma Virus - è italiano il primo test di diagnosi disponibile in farmacia : come funziona : Due italiani, Bruna Marini e Rudy Ippodrino, hanno realizzato e messo in vendita con la loro startup il primo test al mondo che permette, direttamente da casa, la diagnosi del Papilloma Virus e che è acquistabile comodamente in farmacia o online. Il nome del test è LadyMed, vediamo insieme come funziona e cos'ha di particolare.Continua a leggere

Papilloma Virus : realizzato il primo test disponibile in farmacia : realizzato il primo test al mondo per la diagnostica del Papilloma virus umano (Hpv) disponibile direttamente in farmacia. Lo rende noto la Scuola Normale Superiore di Pisa, spiegando che a metterlo a punto sono stati due ex allievi Phd della Scuola, Bruna Marini e Rudy Ippodrino: hanno svolto il corso di perfezionamento in Biologia molecolare dal 2009 al 2015. Il test e’ stato approntato presso la startup Ulisse BioMed di Trieste. ...

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - La Regione del Veneto ha deciso di rafforzare la sua azione di prevenzione contro il Papilloma Virus, causa del carcinoma della cervice dell’utero, con un allargamento dell’offerta vaccinale gratuita e con l’avvio di un Progetto Sperimentale di Utilizzo dell’Auto-Prelie

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus (3) : (AdnKronos) – Operativamente, i dispositivi per l’auto-prelievo verranno inviati direttamente a casa. Le utenti potranno reinviare il materiale raccolto al Laboratorio di San Bonifacio a mezzo posta usando una busta preaffrancata e un’etichetta identificativa per tracciare il campione.Le donne che risulteranno positive all’HPV verranno inviate all’ambulatori di riferimento per eseguire il prelievo del Pap ...

Sanità : Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus (2) : (AdnKronos) – ‘Ora si cambia ‘ dice la Lanzarin ‘ e in meglio, perché l’offerta andrà a coprire migliaia e migliaia di cittadini in più”. Il nuovo Calendario Vaccinale prevede l’offerta attiva e gratuita a adolescenti maschi e femmine della coorte del dodicesimo anno di età; categorie a rischio, tra le quali soggetti affetti da HIV e donne con lesioni cervicali di grado CIN2 o superiore. Offerta ...