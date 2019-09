Papilloma Virus | è italiano il primo test di diagnosi disponibile in farmacia | come

Papilloma Virus : realizzato il primo test disponibile in farmacia : realizzato il primo test al mondo per la diagnostica del Papilloma virus umano (Hpv) disponibile direttamente in farmacia. Lo rende noto la Scuola Normale Superiore di Pisa, spiegando che a metterlo a punto sono stati due ex allievi Phd della Scuola, Bruna Marini e Rudy Ippodrino: hanno svolto il corso di perfezionamento in Biologia molecolare dal 2009 al 2015. Il test e’ stato approntato presso la startup Ulisse BioMed di Trieste. ...