Paolo Gentiloni | indiscrezione da Bruxelles | Commissario Ue agli Affari

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Nuova stagione europea» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì. Ma per il Financial Times Gentiloni è destinato alla Concorrenza

Claudio Durigon : "Paolo Gentiloni in Europa? Come se Salvini mettesse la Boldrini all'immigrazione" : "La nomina di Gentiloni in Europa? E' Come se Matteo Salvini mettesse all'immigrazione Laura Boldrini". Claudio Durigon, ex sottosegretario leghista al Lavoro del governo giallo-verde, ospite di Agorà Estate, su Raitre, critica la scelta del nuovo esecutivo di candidare Paolo Gentiloni alla Commissi

L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo : Paolo Gentiloni è il candidato delL'Italia per il ruolo di commissario europeo. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni è l'unico nome indicato dalL'Italia. Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018. Deputato dal 2001, dal 17 maggio 2006 all'8 ...

Commissario Ue - Conte nel primo CdM : "Ho comunicato il nome di Paolo Gentiloni" : Aggiornamento ore 14.55 - Il premier Giuseppe Conte durante il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo 5S-Pd-LeU ha fatto sapere di aver indicato alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen il nome di Paolo Gentiloni quale membro italiano del nuovo esecutivo europeo. "Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. È una responsabilità che mi onora" è stato il commento di Gentiloni.Paolo ...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Ascesa - caduta e ritorno di Paolo Gentiloni - il nuovo Commissario Europeo : Dalla sconfitta alle primarie per il sindaco di Roma, sino alla nomina nella nuova Commissione guidata da Ursula von Der Leyen, passando dal ministero degli esteri alla presidenza del Consiglio. Ritratto di Paolo Gentiloni, un perdente di successo, dalle origini nobili e dal passato maoista. Che oggi si ritrova in Europa, alfiere della nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle.Continua a leggere

Paolo Gentiloni indicato come commissario Ue dal governo : L’Italia ha indicato l’ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri. Si apprende da fonti a Bruxelles.Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti, a Bruxelles è arrivata l’indicazione di un unico nome, per l’appunto quello di Gentiloni.La comunicazione formale dovrebbe arrivare dopo l’indicazione nella prima riunione del ...

Governo M5s-Pd - il primo atto : Paolo Gentiloni commissario per compiacere l'Europa : Il Conte bis, con M5s, Pd e Leu parte con il primo atto: Paolo Gentiloni commissario europeo. Questa mattina, 5 settembre, ci sarà la prima riunione del Governo giallo-rosso con i 21 ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro durante la quale l'ex premier del Pd sa

Ursula von der Leyen - Paolo Gentiloni in pole per il ruolo di commissario alla Concorrenza : Per festeggiare il ritorno dell'Italia tra le democrazie liberali ed europeiste, Ursula von der Leyen ha manifestato la volontà di cedere la commissione alla Concorrenza a un uomo. La presidente della Commissione Ue - che aspira a formare un team per metà composto da donne - in queste ore tramite ca

Paolo Gentiloni - pesante dubbio sull'inciucio : "Operazione fragile". Caos Pd - una voce drammatica : "Noi renziani entreremo nel governo", annuncia Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, al Messaggero. Ma per Paolo Gentiloni quello dell'inciucio con il Movimento 5 Stelle resta "un'operazione fragile". L'ex premier è uno dei più scettici, al Nazareno, e considerando che è pur sempre il presidente