Paola Caruso racconta l' amore con Merlo | la D' Urso avvisa il ragazzo | ' Comportati bene'

Paola Caruso contro Raffaella Fico : “La figura l’hai fatta!” : Pomeriggio 5, Paola Caruso contro Raffaella Fico: “La figura l’hai fatta!” Una delle ospiti della prima puntata di Pomeriggio 5 è stata Paola Caruso, che ha presentato a Barbara d’Urso e al pubblico del contenitore di Canale 5 il suo nuovo fidanzato: Moreno Merlo. Non solo, infatti la Caruso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe commentando il post di Raffaella Fico in cui diceva che con Francesco Caserta (ex della ...

Pomeriggio Cinque - Paola Caruso conferma : ‘Mi sono fidanzata con Moreno Merlo’ : “Sì mi sono fidanzata“. Riparte all’insegna (anche) del gossip la nuova stagione di Pomeriggio Cinque che nella prima puntata di lunedì 9 settembre ospita Paola Caruso. La ex Bonas di Avanti un altro fa il suo ingresso nello studio di Barbara d’Urso mano nella mano con Moreno Merlo, il tentatore di Temptation Island con cui questa estate era stata paparazzata ma del quale recentemente aveva detto: “Moreno è un caro ...

Paola Caruso e Moreno Merlo/ Col fidanzato per prima uscita pubblica a Pomeriggio 5 : Paola Caruso e Moreno Merlo, prima uscita pubblica a Pomeriggio 5 per l'ex Bonas e il nuovo fidanzato che ha accolto anche il piccolo Michelino.

Paola Caruso fa una dedica al figlio : il commento di Marco Carta : Marco Carta commenta la dedica di Paola Caruso al figlio Michelino La showgirl Paola Caruso ha emozionato tutti. Oggi è un giorno speciale per il figlio Michelino, compie i suoi primi sei mesi di vita, e la Caruso ha voluto fargli una dedica sul suo profilo Instagram pubblicando una foto del piccolo vicino ad un peluche: “Oggi sono sei mesi… sei mesi di un amore indescrivibile. Sei mesi in cui ho trovato il senso della mia vita. Ti ...

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...

Barbara d'Urso sarà la madrina al battesimo del figlio di Paola Caruso : Lo ha rivelato la ex naufraga dell'Isola dei famosi. Barbara d'Urso le è stata vicina come nessun altro in uno dei periodi peggiori della sua vita e le ha permesso di conoscere la mamma biologica, Imma.\\ Paola Caruso non è più sola: già da qualche settimana fa coppia fissa con l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. Ma in realtà non lo è mai stata, ha sempre goduto dell’appoggio di un’amica speciale: la conduttrice ...

Barbara D’Urso : Paola Caruso le fa una richiesta per il figlio : Paola Caruso fa una richiesta speciale a Barbara D’Urso per il figlio Sono stati mesi intensi e di forti emozioni per Paola Caruso: dalla diatriba con l’ex compagno Francesco Caserta alla nascita del figlio Michelino, fino alla scoperta della madre biologica. Senza ombra di dubbio Barbara D’Urso ha avuto un ruolo determinante e fondamentale nella sua vita. Se la conduttrice di Pomeriggio 5 non è riuscita a farla riconciliare ...