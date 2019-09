Ostia | la Dda di Roma chiede 24 condanne per il clan Spada | “Ergastolo per il boss

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ci sono tre ergastoli tra le 24richieste della Procura dinel maxiprocesso al, gruppo attivo a, sul litoraleno, in corso nell’aula bunker di Rebibbia davanti alla Corte d’Assise. I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Mario Palazzi e Ilaria Calò hanno chiesto l’ergastolo per Carmine, detto “Romoletto” ritenuto uno dei capi del, per Roberto, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai Daniele Piervincenzi, e per Ottavio, detto “Marco”. Il procedimento è legato agli arresti avvenuti il 25 gennaio 2018 nel corso dell’operazione “Eclissi” in cui i magistrati di piazzale Clodio hanno contestato l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati ipotizzati anche l’omicidio, l’estorsione e l’usura. L’accusa ha ...

