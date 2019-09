Oltre le categorie di poesia scritta e poesia orale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Non mi entra in testa la distinzione tra. Fatico a seguire chi vuole separare per forza le poesie su carta da quelle da leggere ad alta voce. Non è un caso che Petrarca apra un classico della nostra letteratura, il Canzoniere, con questa esortazione: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”.È vero che, nonostante qualche recita a memoria, la scuola ci abitua a studiare i poeti sui libri e la consuetudine alla nobiltà di stampa e rilegatura. E il libro è un bell’oggetto, niente da dire. Poi ci sono intellettuali che prediligono calzare sul valore dell’oralità. Ad esempio il filologo svizzero, Paul Zumthor, sosteneva che “il desiderio della viva voce abita ogni, in esilio nella scrittura. Il poeta è voce”.Io non vedo alcuna contraddizione tra le due dimensioni. ...

