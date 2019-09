Olanda - violenta Sparatoria in casa a Dordrecht : almeno tre morti : La tragedia sarebbe avvenuta in un'abitazione in una zona residenziale della città di Dortrecht, nell'Olanda occidentale. Secondo le prime frammentarie informazioni, ci sarebbero almeno tre morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Sul posto numerose forze di polizia e ambulanze. Per i vicini potrebbe trattarsi di una tragedia familiare.Continua a leggere