Nuove tecnologie | sicurezza del territorio e gestione delle emergenze | il 14 settembre

Serie A – Juventus-Napoli più sicura : allo Stadium Nuove tecnologie di videosorveglianza : allo Stadium sedici nuove telecamere di sicurezza per vigilare sui cori razzisti: già da Juventus Napoli aumentano le tecnologie La stagione 2019-20 di Serie A è iniziata lo scorso fine settimana, gli appassionati non attendono altro, però, del primo grande incontro tra Juventus e Napoli, che si terrà sabato sera. I bianconeri giocano la prima sfida stagionale in casa, davanti al loro pubblico, in uno Juventus Stadium rinnovato: nello ...

Agenda digitale - a Palazzo Chigi nasce il dipartimento per la modernizzazione del Paese con le Nuove tecnologie : Due giorni fa, dal G7 di Biarritz, Giuseppe Conte aveva individuato tra le priorità in Agenda l’esigenza di “governare processi complessi come la trasformazione digitale“. E lo stesso giorno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto – varato dal cdm a giugno ma rimasto finora in standby – che istituisce a Palazzo Chigi il nuovo dipartimento per la trasformazione digitale incaricato di supportare il ...

Juventus - cambia l’Allianz Stadium : Agnelli installa Nuove tecnologie : Juventus – Si scrive Allianz Stadium, si legge fiore all’occhiello tra gli impianti nostrani. La casa della Juventus, da oggi, propone novità interessanti. L’impianto torinese, infatti, sfoggia nuove tecnologie. tecnologie che permettono la copertura totale del catino e di individuare i responsabili di qualsiasi evento con elevata precisione. Come riportato sul sito ufficiale del club bianconero, l’apparato […] More

AUO introduce Nuove tecnologie di visualizzazione per OLED - AMOLED e schermi pieghevoli : AU Optronics ha introdotto un nuovo display OLED con stampa a getto d'inchiostro 4K UHD da 17,3 pollici che dimostra le nuove tecnologie che l'azienda è in grado di offrire. Si tratta di uno dei tanti display introdotti da AUO in quanto esiste anche il display per veicoli Micro LED TFT a colori da 12,1 pollici, il primo display LCD ottico LTPS a impronte digitali e il display pieghevole AMOLED da 5,9 pollici. L'articolo AUO introduce nuove ...

CODICE : LA VITA È DIGITALE/ Il salto di qualità del programma sulle Nuove tecnologie : La nuova edizione del programma di Raiuno, condotto da Barbara Carfagna, sembra aver compiuto un importante salto di qualità

Meeting Rimini : presente e futuro agricoltura passa anche attraverso Nuove tecnologie : Roma, 21 ago. (Labitalia) - Il presente e il futuro dell'agricoltura passa anche attraverso le nuov[...]

Droni più sicuri sulle città : Telespazio sperimenta Nuove tecnologie satellitari : Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), nell’ambito dell’iniziativa Torino City Lab/DORALab, promossa dal capoluogo piemontese in collaborazione con ENAC, TIM e Politecnico di Torino, ha svolto con successo nei giorni scorsi una campagna di voli sperimentali (Full Flight View) con diverse piattaforme SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Sono stati utilizzati i velivoli del partner ADPM Drones, ...