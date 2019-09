Novanta minuti di equilibrismi lessicali

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Manco la pace de Kant”. Giuseppe Conte ha appena finito di leggere il suo interminabile discorso programmatico, preludio della fiducia al suo nuovo governo, e un funzionario di Montecitorio con la saggezza di anni di onorato servizio lo incenerisce in mezzo secondo. “Il presidente non voleva lasciare fuori nulla – spiega un membro del suo staff – per questo può essere sembrato prolisso”. Il problema della quasi ora e mezzo di elencazioni di vasti programmi e buoni propositi non è risiede nella lunghezza della prolusione, quanto nei contenuti.Dice del taglio dei parlamentari ma con “contrappesi” a garantire la tenuta della Costituzione, anche se non si sa quali. Dice che verranno rivisti i decreti sicurezza, ma individua il punto di caduta alla formulazione uscita dal consiglio dei ministri. Richiama la necessità della ...

