NON ERA MAI SUCCESSO ECCO COSA STA SUCCEDENDO A CASAPOUND E A FORZA NUOVA

Vuelta di Spagna – Valverde NON impensierisce Roglic : la nuova classifica generale dopo la 16ª tappa : Nemmeno nella sedicesima tappa lo spagnolo riesce a riaprire il discorso per la prima posizione, rimanendo a quasi tre minuti dallo sloveno Primoz Roglic viaggia spedito verso la vittoria della Vuelta di Spagna, cominciando l’ultima settimana con una buonissima prestazione che non permette a Valverde di accorciare. Lo sloveno infatti tiene a bada il campione del mondo in carica nella sedicesima tappa, rimanendo in testa alla ...

Gazzetta : tra Manolas e Koulibaly NON è ancora scattata una vera intesa : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla coppia di difesa Manolas-Koulibaly. Il gioco di Ancelotti prevede una difesa molto avanzata, che giochi quasi a ridosso di centrocampo, scrive la rosea, ma per fare ciò c’è bisogno di tecnica e fisicità. La coppia Kostas-Kalidou, almeno al momento, ha deluso. Troppi i gol presi dal Napoli per non rendere evidente che c’è un problema, quantomeno di sintonia, tra i due difensori. Il senegalese ...

eSports : il totale dei guadagni di 400 giocatrici professioniste NON supera quello di un giocatore solo : Il divario salariale di genere esiste e ulteriori prove di ciò possono essere trovate nel mondo degli eSport. Un report effettuato da OnBuy, un sito online britannico che si occupa di mercato, ha sommato i guadagni di 400 giocatrici professioniste. Il dato, che si traduce in 3.030.000 dollari risulta essere meno della metà del guadagno di un solo giocatore professionista maschio.Oltre ai guadagni combinati che non arrivano a coprire nemmeno ...

Ivana Mrazova operata in Repubblica Ceca : "Sto bene - NON ce la facevo più a stare così" : Grande paura da parte dei fan, ma per fortuna è tutto bene quel che finisce bene. Stiamo parlando dell'ultima operazione subita dalla fidanzata di Luca Onestini e modella della Repubblica Ceca Ivana Mrazova, 27 anni, appena rientrata dall'ospedale a seguito di un intervento.Si trovava ancora in Repubblica Ceca quando, il 6 settembre, ha dato sui social l'annuncio ai suoi fan, poi è scomparsa per qualche giorno, ma proprio questa mattina è ...

Governo - Salvini in piazza : “Cambieranno quota 100? NON li faremo uscire dal Palazzo” : “In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al Governo Conte davanti a Montecitorio. “Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel ...

Eliana Michelazzo : ‘Pamela Prati era in decadenza - sapeva che Mark Caltagirone NON esisteva’ : Dopo un’estate trascorsa a fare serate come ospite nelle discoteche e a pubblicizzare prodotti su Instagram, Eliana Michelazzo torna a parlare del caso legato a Pamela Prati e a Mark Caltagirone ribadendo la sua posizione e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della showgirl. Intercettata da Alisa Toaff dell’AdnKronos la Michelazzo conferma: ”Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Immobile : “Era un peso NON segnare con l’Italia”. Donnarumma : “L’importante era vincere” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ARMANDO IZZO: “Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perché il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento. Abbiamo fatto un’ottima gara, loro sono una squadra tosta: siamo stati molto bravi a non farli ripartire. Il mister tratta ...

Europei Volley 2019 – Bronzo Italia - l’orgoglio di coach Mazzanti : “prima NON ci consideravano - ora ci criticano se NON vinciamo l’oro” : L’Italia femminile vince il Bronzo negli Europei di Volley 2019: coach Mazzanti analizza con lucidità il percorso delle azzurre Dopo la sconfitta arrivata contro la Serbia, l’Italia femminile ha giocato quest’oggi la ‘finalina’ per il terzo e quarto posto contro la Polonia. Le azzurre si sono imposte con un netto 3-0 sulle avversarie, lasciando gli Europei di Volley 2019 con la medaglia di Bronzo al ...

De Ligt : “Quello NON ERA rigore. Volevo il Var - ma non c’era. È stato incredibile” : Il Corriere dello Sport racconta il rigore concesso ieri dall’arbitro Dias alla Germania, contro l’Olanda di De Ligt. La causa? Un fallo di mano proprio del giocatore bianconero. Un presunto tocco che non sarebbe stato fallo né con il vecchio regolamento né con quello nuovo. Un rigore strano, lo definisce il quotidiano. Un fallo che non c’era, ma non c’era neanche il Var a dimostrarlo. Non era rigore. De Ligt ha urlato, si è sbracciato, ha ...

Quando Brera scrisse : “Per NON soffrire più verrei a Napoli. Mi stabilirei a piazza Dante” : Sul Corriere del Mezzogiorno, Carmelo Prestisimone riporta stralci di una lettera scritta da Gianni Brera e trovata nell’archivio di suo padre Guido. Nella lettera, indirizzata a Gino Palumbo, all’epoca direttore di Sport Sud, Brera (che scriveva per Il Giorno) spiegava perché, secondo lui, non ci fossero molti calciatori meridionali e perché quei pochi che esistevano stentavano a decollare. “Caro Gino devi sapere che io non ...

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale : NON sarà presente in panchina. Le sue condizioni : Forte come un leone. Sinisa Mihajlovic è senza dubbio uno degli allenatori più amati in questo periodo, nel panorama calcistico nazionale e persino internazionale. L’allenatore serbo che ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona per l’esordio in campionato del suo Bologna, seguito anche nella prima casalinga contro la Spal, ora dovrà fermarsi. Mihajlovic infatti non potrà guidare i rossoblu in casa del Brescia, dovendo riprendere le ...

Basket - Mondiali 2019 : grave errore in Francia-Lituania - la terna arbitrale della partita NON dirigerà più nella rassegna iridata : Quello che è successo ieri ai Mondiali di Cina 2019, nel finale di Francia-Lituania, finita 78-75 per i transalpini, ha il sapore non solo della beffa per la squadra baltica, ma anche della rabbia per un gravissimo errore arbitrale nel finale. Sul punteggio di 76-75, a poco più di 30 secondi dal termine, Jonas Valanciunas ha scoccato il secondo tiro libero assegnatogli per fallo di Batum su di lui. Mentre la palla danzava sul ferro, Rudy Gobert, ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari vuole spezzare il tabù di Monza - ma le insidie NON mancheranno : Monza è in fermento. Il circuito sta già vibrando. L’attesa per il ritorno al successo della Ferrari sul circuito di casa nel Gran Premio d’Italia di Formula Uno è talmente vasta che si respira l’atmosfera delle grandissime occasioni. Era il lontano 2010, al volante della Rossa c’era Fernando Alonso, e in quella occasione si realizzò l’ultimo trionfo di una vettura di Maranello sulla pista di casa. Charles Leclerc e ...