Nissan - Saikawa si dimette | Yamauchi è il nuovo ceo ad interim

Nissan - si dimette il Ceo Saikawa : L'amministratore delegato della Nissan Hiroto Saikawa, coinvolto in uno scandalo su premi indebitamente percepiti, si

Nissan - Il Cda valuterà la posizione di Saikawa : Il consiglio di amministrazione della Nissan dovrebbe riunirsi domani per valutare la posizione dell'amministratore delegato Hiroto Saikawa alla luce dellinchiesta interna sulle remunerazioni eccessive percepite negli ultimi anni. Diversi organi di stampa internazionali danno quasi per certo l'incontro ma non sono concordi sul suo esito: se per la Reuters è esclusa la richiesta di dimissioni, il Financial Times parla invece dell'intenzione dei ...

Nissan apre le danze per la successione al ceo Saikawa : Il Cda del secondo produttore giapponese di auto si riunirà lunedì per stabilire per fissare le scadenze ufficiali, anche se, intanto, si dimette la vicepresidente incaricata di indagare sui compensi dell’amministratore delegato. Alleanza Renault-Fca, il ministro francese Le Maire ribadisce: prima rafforzare l’alleanza con Nissan