Napoli | corpo senza vita di un uomo trovato nel bagagliaio di un' auto a Scampia

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Secondo omicidio in poco più di due giorni in provincia di: nelle scorse ore infatti è statoin un'ilesanime di un. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo campano si tratterebbe di Domenico Gargiulo, un 29enne. La vittima è stata trovata neldi un', precisamente un Ford C Max risultata rubata. Il 29enne era avvolto in un lenzuolo, mentre la testa sarebbe stata coperta con un panno. Al momento non sono noti i motivi del delitto. Quello che è dato sapere per ora è che il Gargiulo era noto alle Forze dell'Ordine, in quanto aveva dei precedenti per spaccio di droga. La moglie aveva denunciato la scomparsa La testata giornalistica Il Mattino sulle sue pagine online riferisce che a denunciare la scomparsa del soggetto sia stata sua moglie, la quale non l'ha più visto rientrare a casa. L'pare mancasse da diversi giorni da ...

