Nadia Toffa | Federica Panicucci la ricorda a Mattino 5 e scoppia a piangere | «Si fatica a

Federica Panicucci commossa nel ricordo di Nadia Toffa a Mattino cinque (VIDEO) : La grande commozione di tutto lo studio di #Mattino5 e di @fede_Panicucci davanti al ricordo speciale di Nadia, la grande guerriera dal sorriso contagioso ❤️ pic.twitter.com/Yt7pKDEW8j— Mattino5 (@Mattino5) September 9, 2019 Non riesce a trattenere le lacrime Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino cinque nel primo appuntamento della nuova edizione andata in onda stamani su Canale 5 cogliendo l'occasione per ricordare ...

Cristina Donadio e la sua battaglia contro il cancro al seno : "Nadia Toffa? E' stata massacrata" : Cristina Donadio è un'attrice che, negli ultimi anni, ha ottenuto una meritata popolarità nazionale e internazionale grazie a Gomorra - La Serie, per la quale ha interpretato il ruolo di Scianel, nella seconda e nella terza stagione.L'attrice napoletana ha presentato all'ultima edizione della Mostra cinematografica di Venezia il cortometraggio La Scelta con il quale ha voluto raccontare la propria battaglia contro un cancro al seno che ha ...

Barbara D’Urso - critiche dopo la morte di Nadia Toffa? Lei risponde così : Barbara D’Urso risponde alle domande dei suoi followers, anche a quelle più scomode. È una confessione a 360 gradi che tocca la sfera professionale quanto quella privata, ma c’è chi non le perdona il fatto di non aver interrotto le sue vacanze estive per andare ai funerali di Nadia Toffa. Quando la conduttrice de Le Iene è morta, Barbara D’Urso ha pubblicato messaggi di cordoglio e ricordato aneddoti personali, ma anche post ...

Nadia Toffa - la commovente decisione de Le Iene : come onoreranno la sua memoria : Nadia Toffa non verrà sostituita. È questo l'omaggio della redazione de Le Iene alla conduttrice da poco scomparsa. Nadia, che ha a lungo combattuto contro il cancro, rimane nei cuori non solo dei suoi parenti, ma anche dei suoi colleghi di Italia 1. "Soffrivamo il fatto che lei soffrisse – aveva ra

Barbara D'Urso insultata dopo la morte di Nadia Toffa per non aver partecipato al funerale. La replica spiazza : Barbara D'Urso è finita nel mirino degli haters per non aver partecipato al funerale di Nadia Toffa e per aver pubblicato foto e video su Instagram dopo che la giornalista delle Iene, sua amica, era morta. Nei giorni successivi alla scomparsa di Nadia il profilo Instagram della D'Urso è stato infatt

