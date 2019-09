Musica per Roma | la nuova stagione dei concerti e dei grandi festival

Billie Eilish : questo indizio fa ben sperare nell’arrivo di nuova Musica : YESSA The post Billie Eilish: questo indizio fa ben sperare nell’arrivo di nuova musica appeared first on News Mtv Italia.

Perché Nicki Minaj ha deciso di dire addio alla Musica : Decisione definitiva? The post Perché Nicki Minaj ha deciso di dire addio alla musica appeared first on News Mtv Italia.

Pandora ora permette la condivisione di Musica e podcast nelle storie su Instagram : Seguendo le orme di Spotify, che da pochi giorni ha introdotto la condivisione anche nelle storie di Facebook, Pandora ha annunciato oggi una nuova integrazione che consentirà agli utenti di condividere brani, album, podcast e playlist nelle storie di Instagram. L'articolo Pandora ora permette la condivisione di musica e podcast nelle storie su Instagram proviene da TuttoAndroid.

Un palco per due : Piero Pelù e Rancore aprono il nuovo format Musicale di Rai2 : Piero Pelù, Rancore Una passione in comune, quella per la musica, e un incontro a sorpresa. Sono questi gli ingredienti principali di Un palco per due, il nuovo programma di Rai2 in onda da domani – 4 settembre - alle 23.15. Tra i protagonisti che si presteranno all’esperimento musicale ci saranno Piero Pelù, Rancore, Red Canzian, Rocco Hunt, Joe Bastianich e Roy Paci. Con il pretesto di un “concerto al buio“, il ...

Musica : a Piana degli Albanesi un concerto per Madre Teresa (2) : (AdnKronos) - La terna di stelle proporrà un repertorio che attraverserà la tradizione Musicale italiana, albanese e arberesh: da Caruso a Libertango, dall’Ave Maria di Schubert a Moj e bukura arberi, da O sole mio a Per ty atdhe. Il tutto intervallato dalle incursioni comiche di Massimo Spada e dal

Camila Cabello annuncia nuova Musica sui social : “Voglio che la mia vita sia un’opera d’arte” (video) : In un post pubblicato su Instagram e in un video pubblicato su YouTube, Camila Cabello annuncia nuova musica e riflette sul suo approccio all'arte e all'amore. Dopo il duetto con Shawn Mendez in Señorita, l'ex Fifth Armony è pronta per tornare con del nuovo materiale per continuare il suo progestto solista iniziato nel 2018 con l'album Camila. Nel video What Do I Know About Love? possiamo ascoltare un suo singolare ...

Casting per uno spot di produzione internazionale e per un Musical : In questo periodo sono aperti numerosi Casting e provini per il cinema e la televisione, ma anche per la pubblicità e lo spettacolo (teatrale ma anche da intendersi in senso ampio). A tale proposito, proprio in relazione agli ultimi due ambiti indicati, sono ancora in corso le selezioni per uno spot di produzione internazionale e quelle per il musical della Compagnia d'Oriente dal titolo Aladdin il musical. Uno spot Per uno spot di produzione ...

Casting per il nuovo film di Daniele Luchetti e per un Musical : Sono attualmente in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per un film diretto da Daniele Luchetti da girare poi a Napoli. Inoltre sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio di genere drammatico prodotto da SP films, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano. Un film di Daniele Luchetti Sono tuttora in corso le selezioni relative a un nuovo film diretto dal noto ...

AutoTagger permette di modificare tag e copertine dei brani anche con riconoscimento Musicale : AutoTagger è un'applicazione che permette di organizzare la raccolta musicale con facilità modificando la copertina in batch e cercando automaticamente i tag anche tramite il riconoscimento musicale. AutoTagger consente il download automatico e manuale di copertine di alta qualità con la possibilità di sceglierle da una galleria, mentre la ricerca automatica trova i tag in pochi secondi e offre la possibilità di selezionare il miglior ...

Un Musical sugli Oasis? Per Noel è inevitabile - Liam propone il finale : “Il fratellino divide la band” : Durante un'intervista rilasciata al Sun Noel Gallagher ha considerato l'ipotesi di un musical sugli Oasis, la storica band che divideva con il fratello Liam e che ha sciolto le righe da circa 10 anni: Il musical! Me lo propongono spesso e si è sempre parlato di chiamarlo Live Forever. L'ex chitarrista della band di Manchester ha raccontato di aver parlato con un ragazzo di Broadway, dunque ben inserito nei meccanismi del mondo dello ...

Casting per un video Musicale e per un tour legato a Tiziana Rivale : Casting aperti per la ricerca di una attrice per la realizzazione di un video musicale da girare a Milano e di due ballerini e di dance crews per il Tiziana Rivale World Promotional tour. Un video musicale Per realizzare un video musicale le cui riprese verranno effettuate a Milano nella prima metà del mese di settembre, sono in corso i Casting per trovare una attrice di età scenica compresa tra 20 e 25 anni. Le interessate a proporre la propria ...

Casting per il film 'Gabbie Dorate' - da girarsi nel trevigiano - e per un Musical : Sono attualmente aperte le selezioni per il film di genere thriller dal titolo Gabbie Dorate, di Federico Bordin e le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Treviso. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori e ballerini per uno spettacolo musicale di Teatro e Vita. Gabbie Dorate Per la realizzazione del film thriller di tipo psicologico dal titolo Gabbie Dorate, diretto dal regista Federico Bordin, sono in corso le ...

Il falso addio di Rocco Hunt alla Musica - il rapper risponde : “Non era marketing” : Ancora su quel finto addio di Rocco Hunt alla musica e ancora su quanto è accaduto dopo, Rolling Stone ha scelto di intervistare il rapper di Salerno mentre si trova a Milano per l'instore tour con il quale sta presentando Libertà, il disco in uscita il 30 agosto. È ormai noto a tutti ciò che accadde sui suoi canali social a luglio: Rocco aveva annunciato di voler mollare tutto: Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare ...