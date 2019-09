Monreale e il percorso dell’incanto | così fiorisce la bellezza

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 9 settembre 2019), in provincia di Palermo, è uno dei borghi più visitati della Sicilia e ora c’è un motivo in più per andare a guardare il suo tempio più bello. Un unico biglietto per visitare l’intero complesso abbaziale della Basilica di Santa Maria la Nuova, ovvero il Duomo. Sabato scorso è stato inaugurato con un grande evento il nuovoche permetterà di visitare tutte le bellezzesi grazie alla collaborazione tra Diocesi di, Soprintendenza ai Beni culturali e Coopculture. Uno splendido video mapping proiettato sulla facciata principale della Cattedrale ha incantato le migliaia di visitatori.questa estate ha contribuito a fare della Sicilia la regione tra le più visitate d’Italia. Il Duomo Unesco, il Chiostro dei Benedettini, il centro storico, il quartiere Ciambra, le fontane storiche fanno diun gioiello da visitare se si è in ...

