Mondiali Volley U18 – L’Italia fa quattro su quattro nel girone | battuto il Messico 3-2 e

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) L’Italia affronterà domani negli ottavi di finale Porto Rico, quarta classifica delA Nei Campionatiunder 18 in corso di svolgimento in Egitto, è arrivata la quarta vittoria consecutiva per le azzurrine, che hanno superato ilal tie-break 3-2 (25-15, 21-25, 22-25, 25-20, 15-12). Un successo arrivato con più fatica del previsto ma che permette comunque di chiudere la pool al primo posto e di beneficiare di un accoppiamento almeno sulla carta più abbordabile negli ottavi di finale, dove domani alle 12.30sarà impegnata contro Porto Rico, quarta classificata delA. Le difficoltà nel portare a casa il risultato nella gara odierna, mettono comunque in evidenza come non esistano partite semplici in una rassegna iridata, motivo per cui servirà la massima concentrazione nella gara di domani, la prima da dentro o fuori. Dopo un primo parziale ...

virginiaraggi : .@Roma capitale del Beach Volley. In attesa dei Mondiali che ospiteremo nel 2021, da oggi a domenica al Foro Italic… - azzurridigloria : Le Bimbe Terribili di @Federvolley e Coach Mencarelli, conquistano gli ottavi di finale battendo il Messico per 3-2… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: A rischio i #Mondiali femminili in #Polonia del 2022? La FIVB chiede garanzie economiche e sulla formula. In un'intervista… -