Milano | incendio vicino a Stazione Centrale

Milano - principio di incendio nella metro : intervenuti i pompieri : principio di incendio sulla banchina della stazione della metropolitana di Loreto a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 13 per spegnere un mucchio di stracci e cartone che aveva preso fuoco e che ha fatto scattare l’allarme anti incendio sulla banchina della linea verde, chiusa al pubblico per lavori di manutenzione fino al 31 agosto. Le cause dell’episodio sono ancora da chiarire. L'articolo Milano, principio di ...

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Incendio al Policlinico di Milano : Un Incendio si è sviluppato all’interno del Policlinico di Milano all’alba di stamane probabilmente per un corto circuito. Evacuato il reparto di terapia intensiva neonatale in via precauzionale, stanno tutti bene i 23 piccoli che vi erano ricoverati, che nel frattempo sono stati trasferiti presso il reparto di terapia intermedia. Subito dopo che le fiamme sono state domate, il direttore generale Ezio Belleri ha tranquillizzato tutti: "La ...

Milano - incendio al Policlinico : evacuata la terapia intensiva neonatale : Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme nella terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano dove questa mattina, poco prima delle 5, è stata evacuato per sicurezza il reparto dove erano ricoverati 23 bimbi. Il tutto, assicurano dall’ospedale, si è risolto velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, probabilmente causate da un corto circuito, non hanno causato danni rilevanti. Al ...

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Milano - incendio al centro commerciale di via Palmanova : gravi danni - nessun ferito : Un bruttissimo incendio ha devastato la notte scorsa il centro commerciale di via Palmanova sito a Milano. Nell'area si trovano un punto vendita Oviesse, un centro Brico e un negozio Pittarosso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che l'incendio si sia sviluppato venti minuti prima dell'una, quindi intorno all'una meno venti. A dare l'allarme sarebbe stato per primo il custode di un parcheggio aperto 24 ore su 24 che si ...