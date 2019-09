Mike Day a 10 dalla morte di Bongiorno | il ricordo di Berlusconi | Teneva a cuore i

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Serena Granatoveniva a mancare l'8 settembre 2009: a 10 annisua scomparsa, Mr. Allegria lascia un vuoto incolmabile nella tv made in Italy L'8 settembre 2009, si spegneva un pioniere della televisione made in Italy, che continua ad ispirare le nuove generazioni di artisti.nasceva a New York nel 1924 e conduceva il primo programma di casa Rai nel 1954, Arrivi e partenze. Esattamente 10 anni fa, veniva a mancare un pezzo indimenticabile e fondamentale della tv nostrana, che insieme a Corrado e Raimondo Vianello rappresenta le fondamenta della televisione pubblica e di Mediaset. A partire dallo scorso 5 settembre sino all'8, Mediaset ha voluto rendere omaggio al conduttore, scomparso all'età di 85 anni per via di un infarto, con ilday, una programmazione speciale che racchiude i momenti più importanti della carriera televisiva di ...

