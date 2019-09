Mihajlovic riprende le cure Dall’ospedale fanno sapere che le sue condizioni sono buone

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Niente panchina percontro il Brescia. Come comunicato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico non sarà presente fisicamente in campo ma sarà ugualmente in collegamento con i suoi ragazzi, anche a distanza. Sinisa infatti torna in ospedale perché comincia oggi il secondo ciclo diper Sinisapresso l’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola. Questo l’incoraggiante comunicato dell’ospedale: “Lecliniche del pazientemolto. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia”. L'articolole. Dall’ospedaleche le sueilNapolista.

