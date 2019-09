Migranti | Alan Kurdi | “No Italia a richiesta ingresso”

Migranti - Ocean Viking e Alan Kurdi : banco di prova per il nuovo Governo : Migranti, Ocean Viking e Alan Kurdi: banco di prova per il nuovo Governo.Foto dal profilo twitter di SOS Mediterranee - ROMA

Migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...

Migranti : altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi - a bordo ne restano 5 : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: "Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le person

Due navi con Migranti in stallo nel Mediterraneo : un minore si lancia da Alan Kurdi - Ocean Viking salva 50 persone : Continua l’attesa delle navi che hanno soccorso i migranti nel Mediterraneo. All’imbarcazione di Sea Eye, che dal 31 agosto è in stallo a largo di Malta, si è aggiunta da ieri sera la nave Ocean Viking, di Sos Méditerranée. La Alan Kurdi ha tratto in salvo 13 migranti in fuga dalla Tunisia e, da allora, è in stallo, in attesa che le sia comunicato un porto sicuro. Nella serata di ieri, 8 settembre, ...

Alan Kurdi - 5 Migranti evacuati per motivi medici : Cinque dei tredici migranti ancora a bordo della nave Alan Kurdi sono stati fatti sbarcare in mattinata per motivi medici. Tra questi c'è anche il giovane che ieri ha tentato il suicidio a bordo e un altro che ci ha provato in queste ultime ore.Le persone ancora a bordo della nave dell'ong tedesca Sea Eye sono 8, quasi tutti minorenni, mentre la nave Alan Kurdi continua a muoversi al largo di Malta in attesa di un porto in cui sbarcare.La ...

Migranti - evacuati in 5 dalla Alan Kurdi : uno dei naufraghi ha tentato il suicidio : Cinque dei tredici Migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Quattro di loro sono minorenni, tre diciassettenni e un quindicenne, e per uno dei naufraghi è stata disposta l'evacuazione dopo un tentativo di suicidio denunciato su Twitter anche da Cecilia Strada. Orfini: "Nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto".Continua a leggere

Alan Kurdi - evacuati 5 Migranti. Cecilia Strada : “Uno ha cercato di togliersi la vita”. Orfini (Pd) : “Ora discontinuità : via le politiche di Salvini” : “Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della Alan Kurdi, ancora bloccata in acque internazionali”. È il testo di un tweet dell’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, che si trova a bordo dell’imbarcazione ferma al largo delle coste maltesi con 13 migranti, di cui 8 bambini salvati il 1 settembre. “Malta dovrebbe indicare un porto sicuro – ha aggiunto – ma non lo fa, l’Italia ha ...

«Motivi sanitari» : evacuati cinque Migranti a bordo della Alan Kurdi : Giovedì il nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aveva negato lo sbarco dei profughi confermando la validità del decreto sicurezza. Nuovo appello del deputato dem Matteo Orfini,perchè il Viminale revochi il divieto di ingresso in porto perchè «discontinuità significa via le politiche di Salvini»

Cinque Migranti evacuati dalla Alan Kurdi. Uno di loro ha tentato il suicidio : L’appello di Cecilia Strada: «Malta deve indicare un porto sicuro, l’Italia ha vietato l’ingresso. La vergogna continua»

Alan Kurdi - evacuati 5 Migranti per motivi di salute. La Ong : «Uno dei naufraghi ha tentato il suicidio» : Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma all'ANSA lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa...

Migranti : Fratoianni - ‘far sbarcare da Alan Kurdi segno di discontinuità’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – “Fate sbarcare i naufraghi che sono a bordo della nave Alan Kurdi”. A scriverlo su Twitter è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. “E’ il segnale di quella discontinuità – aggiunge – che serve a questo Paese per recuperare dignità ed umanità”. L'articolo Migranti: Fratoianni, ‘far sbarcare da Alan Kurdi segno di discontinuità’ sembra essere il primo ...