Mercedes GLC 300 e - Una nuova variante ibrida per la Suv della Stella

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) La gammaGLC, appena aggiornata con un restyling, si arricchisce al Salone di Francoforte di unaversione elettrificata. Si tratta-Benz GLC 300 e 4Matic, con powertrain plug-in hybrid a benzina. 320 CV, 700 Nm e fino a 43 km in elettrico. Al propulsore 2.0 turbo da 211 CV e 350 Nm è abbinato un motore elettrico da 122 CV e 440 Nm integrato nel cambio 9G-Tronic, per una potenza totale di sistema di 320 CV e 700 Nm. Con batterie da 13,5 kWh, la GLCè capace di percorrere fino a 43 km in modalità elettrica (ciclo Wltp) con una velocità massima di oltre 130 km/h. Sfruttando tutta la potenza ed entrambi i motori a disposizione è possibile invece toccare i 230 km/h e i 100 km/h da fermo in 5,7 secondi. Il consumo medio varia infine da 2,2 a 2,5 l/100 km e 51-57 g/km in base all'allestimento ed è garantita una capacità di traino di 2.000 ...

