Mazda CX-30 | la prova de Il Fatto it – Il crossover di famiglia – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Perla nuova CX-30 potrebbe essere una vera e propria gallina dalle uova d’oro: non lo nasconde la filiale italiana della casa nipponica, consapevole che quello deidi taglia urbana è un segmento in ascesa, sempre più prediletto dal mercato. Inoltre, secondo Naohito Saga, program manager del modello, quest’ultimo è stato specificamente disegnato per piacere alla clientela europea, di cui vuole soddisfare le esigenze. Il posizionamento commerciale è esattamente a metà strada fra la piccola CX-3 e la più grande CX-5, a quota 4,4 metri di lunghezza (il bagagliaio ha una volumetria di 430 litri), anche questa studiata a tavolino: lo conferma Jo Stenuit, capo del design diEurope, sottolineando come l’auto sia disegnata soprattutto per accordarsi ai bisogni di famiglie con bambini piccoli. Senza perdere di vista efficienza, sicurezza e piacere di guida: ...

