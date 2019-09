Manchester City da record | rosa da oltre un miliardo di euro | la Juventus al quinto posto

Inter - Guardiola insiste : vorrebbe Skriniar al Manchester City : Uno dei giocatori dell'Inter che continua ad avere mercato da qualche sessione a questa parte è Milan Skriniar. Il centrale slovacco, acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, è sempre stato nel mirino dei top club europei, ma i nerazzurri hanno sempre fatto muro, nonostante abbiano dovuto fare i conti anche con i paletti del fair play finanziario. Il giocatore è un vero ...

Infortunio Laporte - il difensore del Manchester City operato al ginocchio : lungo stop : Il difensore del Manchester City Aymeric Laporte è stato operato al ginocchio e dovrebbe star fuori almeno un paio di mesi. “L’intervento, condotto dal dottor Ramon Cugat a Barcellona, è riuscito – fa sapere la società inglese in una nota – Una prognosi più dettagliata verrà fornita a tempo debito”. Il giocatore francese ha riportato una lesione alla cartilagine del menisco esterno nel corso del match contro ...

Infortunio Laporte - shock Manchester City : problema grave per il difensore : Infortunio Laporte – Si sta giocando la giornata di Premier League, in campo il Manchester City contro il Brighton, all’intervallo vantaggio per la squadra di Guardiola grazie alla rete messa a segno da De Bruyne, poi il raddoppio di Aguero. Poco prima dell’intervallo tegola clamorosa per i Citizen, Infortunio per il difensore Laporte, il problema sembra grave e dovrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, il ...

VIDEO – De Bruyne - 50 assist in 4 anni con il Manchester City : Tramite il profilo ufficiale Twitter, la Premier League ha pubblicato un VIDEO con le migliori azioni di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester United. VIDEO De Bruyne – Il centrocampista belga è stato il più veloce calciatore nella storia della Premier League a collezionare 50 assist. Oggi, 4 anni fa, divenne un calciatore del Manchester City. Il tweet con il VIDEO Fastest player to reach 50 #PL assists #OnThisDay in 2015, ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2020 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Atalanta e Inter in attesa - pericoli Barcellona e Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le fasce del Sorteggio – Le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle italiane Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena l’estrazione che definirà la composizione degli otto gironi. Le 32 squadre partecipanti conosceranno le avversarie che si troveranno di fronte nella ...

Bournemouth-Manchester City 1-3 - la squadra di Guardiola si rialza dopo il pari con il Tottenham [FOTO] : Una doppietta di Aguero e la rete di Sterling permettono al Manchester City di passare sul campo del Bournemouth e toccare quota 7 in classifica dietro al Liverpool dopo la 3a giornata della Premier League. La squadra di Guardiola si è imposta 3-1 in trasferta: la rete del momentaneo 2-1 dei padroni di casa è stata realizzata da Wilson con un grandissimo calcio di punizione alla fine del primo tempo. In alto la FOTOGALLERY. RISULTATI 3^ ...

Manchester City - fine del calvario per Mendy : il terzino francese torna ad allenarsi : Il Manchester City ritrova Benjamin Mendy. Il calciatore francese è tornato oggi ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Nelle ultime due stagioni il terzino sinistro ha disputato appena 24 gare a causa di interventi chirurgici a cui si è sottoposto a entrambe le ginocchia. L’ultima apparizione di Mendy risale al match contro il Crystal Palace del 14 aprile scorso. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Video/ Manchester City Tottenham - 2-2 - : gol e highlights - 4 gol e tante emozioni : Video Manchester City Tottenham, 2-2,: highlights e gol della gara di Premier League. I Citizens due volte in vantaggio e due volte recuperati dagli Spurs.

DIRETTA Manchester City TOTTENHAM/ Streaming video tv : un trofeo già in bacheca : DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM Streaming video e tv, quote e risultato live del match della seconda giornata di Premier League.

Tottenham - Pochettino : “Per battere il Manchester City serve la giusta mentalità”. Poi indicazioni su Eriksen : “È troppo presto per iniziare a parlare di obiettivi, ma sappiamo benissimo che è sempre importante affrontare una squadra come il Manchester City e cercare di batterli e conquistare i tre punti. La cosa più importante è la sensazione. Siamo in un periodo in cui stiamo costruendo la nostra forma migliore ma è importante avere la mentalità per andare lì e cercare di vincere”. Queste le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del ...

Manchester City - Guardiola : “Tutte candidate al titolo - anche Chelsea - United ed Arsenal” : Qualche giorno fa, ironicamente, José Mourinho disse che, tra le candidate al titolo di Premier League, ci fossero anche il Manchester City e la seconda squadra del Manchester City. Incalzato a tal proposito il tecnico Pep Guardiola, ha detto la sua sulle possibile concorrenti alla vittoria del campionato inglese. “Sono rimasto davvero impressionato dal Chelsea visto contro United e Liverpool. Non ha vinto ma sono rimasto sorpreso da ...

Premier League - Manchester City-Tottenham in diretta su Sky Sport : dove vedere Manchester City-Tottenham Tv streaming. La Premier League è giunta già alla seconda giornata e dopo il big match dell’esordio tra Manchester United e Chelsea, vinto brillantemente dai Red Devils, ecco un’altra gara che si preannuncia interessante: a scendere in campo saranno i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Dove vedere […] L'articolo Premier League, Manchester City-Tottenham in diretta su Sky ...

Premier League - goleada del Manchester City contro il West Ham : i tifosi degli Hammers la prendono con ironia : Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ...