“Mamma | mi fa male la pancia” Poi la scoperta e Gabriele muore a 12 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una tragedia. Unincurabile ha stroncato la vita diPatisso. 12appena e tutta la vita davanti. Illo ha ucciso in 4 mesi. Il basket, gli amici, la scuola, gli scacchi. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia di Gabri ed ha colpito un’intera comunità: tutta Cecina piange questo giovanissimo angelo.è morto ieri pomeriggio nel giorno del compleanno del padre, Stefano, direttore della filiale cecinese della banca Cras. La mamma Stefania Geppi ha uno studio odontoiatrico al palazzo al Ponte. La sorella Francesca di poco più grande, frequenta la seconda superiore.Ha la voce rotta dal dolore il presidente del Basket Cecina Elio Parietti: il papà digli ha appena comunicato al telefono la notizia della morte del figlio. “Oggi è una giornata nera – scrive sulla pagina Facebook del Basket Cecina -. Dopo aver lottato con tutte le sue forze, come ha ...

saeptvm : Sono stata cinque minuti contati sotto il sole per fare una cosa e l’estate starà pure finendo ma il sole picchia a… - prato_vilma : RT @animalinsalvo: ??????Ci serva cagnolina in allattamento o mamma balia per dei cuccioli appena nati che sono stati abbandonati??????#Frosino… - Efuoribuio : @IvIlupin Idem, pensa che una volta alla domanda di mia mamma 'Quanti esami ti mancano' sono scoppiata a piangere (… -