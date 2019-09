Maltempo | acqua nel Tribunale di Udine | non ci sono problemi alle udienze

Maltempo a Ferrara : violento nubifragio allaga la città - anche il Duomo invaso dall’acqua : Un violento nubifragio accompagnato a tratti anche da forti raffiche di vento, si è abbattuto su Ferrara nel pomeriggio di venerdì causando notevoli disagi. Una vettura con madre e bimba è rimasta intrappolata in un sottopasso ed è sta soccorsa dalla polizia. Decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - bomba d'acqua : emergenza rientrata a Pozzallo : In meno di tre ore emergenza rientrata a Pozzallo dove una bomba d'acqua si è abbattuta all'ora di pranzo, provocando allagamenti

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) – La Polizia Municipale di Palermo informa che “a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale”. “Inoltre sono parzialmente transitabili: Sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; Viale Regione ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati.L'articolo Maltempo: acquazzone paralizza Palermo, strade ...

Maltempo Sicilia - violento acquazzone su Palermo : strade allagate e traffico in tilt : Maltempo in Sicilia, sopratutto a Palermo dove si è verificato un violento acquazzone con strade allagate e traffico in tilt. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del Maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

Maltempo Sicilia - bomba d’acqua nel Messinese : strade allegate - vigili del fuoco in azione [FOTO] : Il Maltempo sta interessando la Sicilia: forti piogge sopratutto nel Messinese. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena (Messina) stanno operando nel territorio di Capo D’Orlando in soccorso alla popolazione colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si registrano feriti. Il violento acquazzone ha causato danni e allagamenti al ...

Maltempo a Cagliari - strade allagate e disagi dopo un acquazzone : Maltempo a Cagliari, strade allagate e disagi dopo un acquazzone Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo sardo e sull'hinterland. Numerosi tombini sono saltati sia sul Lungomare Poetto, difficoltà anche nella zona di Pirri e a Quartu Sant'Elena Parole chiave: ...