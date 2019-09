Mafia : teste poliziotta - ‘mai visto Scarantino con documenti o verbali’ : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) – “Non ho mai visto Vincenzo Scarantino in possesso di documentazione o con verbali di interrogatorio”. Lo ha detto Margherita Giunta, sovrintendente della polizia di Stato, nel corso della sua deposizione nel processo sul depistaggio sulla strage di via d’Amelio, in corso a Caltanissetta. All’epoca la poliziotta prestava servizio alla Squadra mobile di Palermo e per un ...

Mafia : teste poliziotta - ‘Scarantino era geloso della moglie - controllava gli agenti’ : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) – L’ex pentito Vincenzo Scarantino, nel periodo in cui era a San Bartolomeo a mare, nel 1995, quando decise di collaborare con la giustizia, “era molto geloso”, al punto che “guardava negli occhi tutti i poliziotti maschi perché era convinto che guardassero la moglie Rosalia”. Lo ha detto Margherita Giunta, la poliziotta dello Sco di Roma che sta deponendo, come teste ...

Mafia : teste poliziotto - ‘Nessuno ha istruito Scarantino - io etichettato criminale di Stato’ : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) – “Nessuno ha istruito Vincenzo Scarantino. Non ho mai visto Scarantino studiare carte con i poliziotti Mario Bo o Michele Ribaudo”. A riferirlo in aula al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino è il sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Di Gangi, proseguendo la sua deposizione al dibattimento a Caltanissetta. Poi, il poliziotto, è sbottato con il pm Stefano Luciani: ...

Mafia : teste poliziotto - ‘Nessuno ha istruito Scarantino - io etichettato criminale di Stato’ (2) : (AdnKronos) – Poi, ricorda anche la colluttazione tra Scarantino e Mario Bo, avvenuta il 27 luglio 1995. “Abbiamo dovuto ammanettarlo per farlo stare tranquillo, la moglie e i figli hanno assistito alla scena. Abbiamo chiesto a un collega della vigilanza esterna di darci delle manette per farlo stare tranquillo – dice – io ero armato, anche Mario Bo, forse, ma la pistola non è mai stata tirata fuori. Con Scarantino ...

