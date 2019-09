Mafia | sindaco Cinisi | ' finanziamenti incompatibili per casolare Impastato'

Mafia : sindaco Palermo - 'Dalla Chiesa vittima del dovere' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo vuol dire interrogarsi sul significato di 'vittime del dovere'. In quegli anni, nei quali cominciavano ad affermarsi nuovi diritti, l'appello a una stagione dei doveri, a una ques

Mafia : sindaco Palermo - ‘Dalla Chiesa vittima del dovere’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo vuol dire interrogarsi sul significato di ‘vittime del dovere’. In quegli anni, nei quali cominciavano ad affermarsi nuovi diritti, l’appello a una stagione dei doveri, a una questione morale, a un’austerità nei comportamenti, venne raccolto da chi, come il generale Dalla Chiesa, era ...

A Taormina in vendita “Mafiosi al pistacchio” e “Cosa nostra alle mandorle”. Il sindaco : “Togliere quei nomi”. Il pasticciere : “Qui è pieno di gadget con il nome della Mafia” : “Mafiosi al pistacchio” e “Cosa nostra alle mandorle”. Così sono chiamati alcuni dolci venduti alla pasticceria di Roberto, a Taormina. I “mafiosi al pistacchio” sono ricoperti da mandorle intere all’esterno e con un cuore di pura pasta di pistacchio all’interno. “Cosa nostra alle mandorle” è invece l’appellativo riservato ad alcuni dolcetti tipici della tradizione siciliana. “Nel ...

Agrigento - anche l'ex sindaco di Licata negli atti dell'inchiesta su Mafia e massoneria : Sono tanti i nomi iscritti nel registro degli indagati dell'operazione denominata "Halycon", portata a termine ieri 31 luglio dai carabinieri del nucleo Ros di Palermo, coordinati dalla locale Procura. L'inchiesta ha sgominato un potente intreccio tra mafia, massoneria locale e amministratori pubblici. In particolare, oltre ai nomi dei due "maestri venerabili" arrestati, Lucio Lutri e Vito Lauria, nelle carte dell'inchiesta ci sarebbe anche il ...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Mafia Ita-Usa : sindaco Torretta arrestato nel blitz - Prefetto notifica sospensione : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha notificato nel pomeriggio di oggi, come apprende l’Adnkronos, il provvedimento di sospensione al sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino, arrestato oggi nel blitz antiMafia che ha portato in carcere 19 persone. oggi, il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, parlando del primo cittadino ha detto: “Il sindaco di Torretta si sarebbe messo a ...

Mafia - patto Palermo-New York19 arresti. C'è anche un sindaco : Assestato un duro colpo al patto sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Stato di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento mafioso di Passo di Rigano. Il blitz è scattato all'alba, con oltre 200 uomini della Squadra mobile di Palermo, del Servizio centrale operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York Segui su affaritaliani.it

