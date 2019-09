Madonna vieta l’uso dei cellulari durante i suoi concerti a teatro | i telefonini saranno

Madonna vieta ai fan di usare smartphone ai suoi concerti - : Sandra Rondini La popstar, in procinto di partire con il "Madame X World Tour", ha fatto sapere a chiunque abbia acquistato un biglietto per il suo show che non potrà introdurre smartphone nel teatro dove si tiene il concerto Grande novità per i fan di Madonna che da ora in avanti non potranno più usare smartphone ai concerti della cantante. L'ordine arriva per direttissima dalla star in persona, stanca dei vido che circolano in rete ...