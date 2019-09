LUCIO BATTISTI | 21 ANNI DALLA MORTE Colapesce artista come Bowie o George

21 anni senza LUCIO BATTISTI - il ricordo della nipote Lara : “Rimanemmo stravolti” : 21 anni senza Lucio Battisti ma un'eternità per ricordarlo con la forte influenza che la sua musica ha esercitato sul nostro lessico. Da quando il cantante di Poggio Bustone ha messo piede sulla Terra ci siamo appropriati delle sue locuzioni: "Mi ritorni in mente", "Lo scopriremo solo vivendo", "Mare nero", "Tu chiamale, se vuoi, emozioni", "Ma non dovevamo vederci più?" e tante altre. Era il 9 settembre 1998: un bollettino medico tenuto ...